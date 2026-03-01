تعرف على القادة الإيرانيين الـ7 الذين أعلنت إسرائيل اغتيالهم

خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، مقتل 7 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، خلال ما وصفه بـ"هجوم مفاجئ" استهدف موقعين كان يجتمع بهما القادة في طهران.

في حين أفادت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر استخبارية وعسكرية، بمقتل نحو 40 مسؤولا إيرانيا في غارات أمريكية وإسرائيلية.

وكان من بين القادة، وفق الناطق باسم جيش الاحتلال إيفي دفرين، قائد الحرس الثوري الإيراني، ووزير الدفاع، بالإضافة إلى علي شمخاني، مستشار شؤون الأمن لدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتاليا نبذة موجزة عن القادة الإيرانيين السبعة

علي شمخاني

عُيّن شمخاني -الذي استهدفته إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 2025 واعتقدت أنها قتلته- أمينا لمجلس الدفاع، مطلع شهر فبراير/شباط الماضي.

وترأس شمخاني، وهو ضابط وسياسي رفيع، يحمل رتبة الأدميرال في الحرس الثوري الإيراني، وزارة الدفاع وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، كما عُيّن أول قائد للحرس الثوري في محافظة خوزستان، ثم تولى قيادة القوات البرية التابعة للحرس، قبل أن يصبح نائبا للقائد العام لقوات الحرس.

وتدرج القيادي السياسي والعسكري في مناصب مهمة على مدى عقود، قبل أن يصبح مستشارا سياسيا للمرشد علي خامنئي منذ عام 2023.

ولعب شمخاني دورا في مفاوضات الملف النووي مع الولايات المتحدة عام 2025، وكان هو من وقّع اتفاق بكين لاستئناف العلاقات مع السعودية عام 2023.

محمد باكبور

عيّن القيادي العسكري محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني في يونيو/حزيران 2025، خلفا للواء حسين سلامي.

وتدرج باكبور -الذي يحمل درجة الدكتوراة في الجغرافيا السياسية- في المناصب حتى تولى قيادة القوة البرية في الحرس الثوري، ثم وحدة "صابرين" الخاصة، قبل أن يصبح قائدا للحرس الثوري.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن باكبور -المولود في عام 1961- قاد "خطة إيران لتدمير إسرائيل"، وكان مسؤولا عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على إسرائيل.

صلاح أسدي

شغل أسدي رئيس قسم الاستخبارات في قيادة الطوارئ العسكرية، وهو كبير ضباط الاستخبارات في الأركان العليا للقوات الإيرانية.

وادعى جيش الاحتلال بأن أسدي شارك في "بلورة الإستراتيجية الإيرانية" تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، وأنه انخرط بشكل واسع في "خطة تدمير إسرائيل".

محمد شيرازي

عيّن العميد محمد شيرازي رئيسا للمكتب العسكري للمرشد علي خامنئي منذ عام 1989، ودائما ما يكون متواجدا برفقته.

وزعم الجيش الإسرائيلي بأنه كان مسؤولا عن "التنسيق بين كبار قادة القوات المسلحة والمرشد".

عزيز نصير زاده

قيادي عسكري إيراني، انضم إلى القوة الجوية في جيش بلاده، وعمره 19 عاما، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) طيارا لمقاتلة "إف-14′′، وتدرج في المناصب العسكرية حتى عُيّن نائبا لقائد هيئة الأركان الإيرانية عام 2021.

وبعد فوز مسعود بزشكيان في رئاسيات 2024، رشحه لتولي حقيبة الدفاع، فحظي بثقة البرلمان في 21 أغسطس/آب 2024 بأعلى نسبة من الأصوات.

وزعم الجيش الإسرائيلي بأنه كان مسؤولا عن "صناعات إنتاج الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى"، كما ادعى مسؤوليته عن منظمة الابتكار الدفاعية الإيرانية "سبند" (SPND)، التي تعمل على تطوير التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة والتقنيات العسكرية.

حسين جبل عامليان

وفق قناة إيران إنترناشونال، يتولى حسين جبل عامليان قيادة الصناعات البحرية في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان جيش الاحتلال، بأن عامليان كان مسؤولا عن "تطوير تقنيات وأسلحة متقدمة" وعزز على مدى سنوات "مشاريع في مجالات الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية".

رضا مظفري نيا

قائد في الحرس الثوري، والرئيس السابق لمنظمة "سبند" الإيرانية، ويدعي الجيش الإسرائيلي بأنه "عزز الجهود لتطوير أسلحة نووية".

ونقلت وكالة فارس عن قائد بالحرس الثوري الإيراني قوله إن "اغتيال القادة لا يترك أدنى تأثير في مسار التقدم في هذه المعركة"، مشيرا إلى أن بنية النظام الإيراني مصممة على نحو يسمح بتعيين "أشخاص أكفاء فور استشهاد أي من القادة"، وفق الوكالة.

"عملية خداعية بالغة الدقة"

وبشأن تفاصيل الغارات التي استهدفت القادة الإيرانيين، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤول دفاعي رفيع المستوى قوله إنها "عملية خداعية بالغة الدقة"، قادها فرع الاستخبارات التابع للجيش الإسرائيلي، مضيفا "قمنا بشنّ هجوم على إيران ونجحنا في مباغتتها، وهو ما لم تكن تتوقعه".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي "قمنا بتقسيم منطقة العمليات بين القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية"، موضحا أن إسرائيل تولت مسؤولية مهاجمة كبار المسؤولين الإيرانيين في وقت واحد، بالإضافة إلى مهاجمة مدينة طهران.

أما الأمريكيون -وفق المصدر نفسه- فقد هاجموا بقية المناطق في إيران.

وكانت الخطة -يتابع المسؤول الدفاعي الذي نقلت عنه معاريف- هي الهجوم بضربة ساحقة منذ البداية، مبينا "تمكنا من حشد كامل القوات الجوية تقريبا، والتي أقلعت في وقت متزامن تقريبا ووصلت إلى أهدافها في وقت واحد"، مضيفا أن أكثر من 200 طائرة إسرائيلية أطلقت مئات القذائف على 500 هدف إيراني في وقت واحد.