  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الحرس الثوري الإيراني: بدء هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة

الحرس الثوري الإيراني: بدء هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة

2026-03-01 12:02:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه يستنكر "الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها حكومتا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه".
كما أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا رسميا نعت فيه خامنئي، معتبرة مقتله "جرما عظيما"، ومتعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب".
في غضون ذلك، أعلنت إيران فترة حداد لمدة 40 يوما و7 أيام عطلة رسمية عقب مقتل المرشد علي خامنئي، الذي بقي في السلطة 36 عاما، عن عمر 86 عاما.
وقالت وكالة "تسنيم" إن "المرشد خامنئي قتل في مقر إقامته. كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت مقتله، وقد وقع هذا الهجوم الجبان فجر يوم السبت".

MENAFN01032026000208011052ID1110804206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث