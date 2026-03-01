الحرس الثوري الإيراني: بدء هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه يستنكر "الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها حكومتا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه".

كما أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا رسميا نعت فيه خامنئي، معتبرة مقتله "جرما عظيما"، ومتعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب".

في غضون ذلك، أعلنت إيران فترة حداد لمدة 40 يوما و7 أيام عطلة رسمية عقب مقتل المرشد علي خامنئي، الذي بقي في السلطة 36 عاما، عن عمر 86 عاما.

وقالت وكالة "تسنيم" إن "المرشد خامنئي قتل في مقر إقامته. كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت مقتله، وقد وقع هذا الهجوم الجبان فجر يوم السبت".