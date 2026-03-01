الحرس الثوري الإيراني: بدء هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة

الحرس الثوري الإيراني: بدء هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة
وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه يستنكر "الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها حكومتا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه".
كما أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا رسميا نعت فيه خامنئي، معتبرة مقتله "جرما عظيما"، ومتعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب".
في غضون ذلك، أعلنت إيران فترة حداد لمدة 40 يوما و7 أيام عطلة رسمية عقب مقتل المرشد علي خامنئي، الذي بقي في السلطة 36 عاما، عن عمر 86 عاما.
وقالت وكالة "تسنيم" إن "المرشد خامنئي قتل في مقر إقامته. كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت مقتله، وقد وقع هذا الهجوم الجبان فجر يوم السبت".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment