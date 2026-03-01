إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
وتنطلق الصافرة الأولى للتحذير من وجود خطر في سماء المملكة نتيجة اعتراض صواريخ يين الجانبين.
وكان صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لـسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية ضمن واجباتها العملياتية.
وأوضح المصدر أن هذه الطلعات تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوّها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment