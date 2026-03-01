  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

2026-03-01 12:02:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دوت صافرات الإنذار في الأردن، صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران والرد الإيراني على إسرائيل.

وتنطلق الصافرة الأولى للتحذير من وجود خطر في سماء المملكة نتيجة اعتراض صواريخ يين الجانبين.

وكان صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لـسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية ضمن واجباتها العملياتية.
وأوضح المصدر أن هذه الطلعات تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوّها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة.

