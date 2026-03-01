  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران صار أسهل

2026-03-01 12:02:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "سي بي إس" بأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران كانت فعالة وقد تمهد الطريق نحو الحوار الدبلوماسي.
وأضاف أن التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن مما كان عليه بالأمس لأنها تتعرض لهزيمة نكراء، وفق تعبيره.
واعتبر أن ضربات السبت على إيران تمثل يوما عظيما للعالم، مؤكدا أن ضربات إيران حتى الآن أقل مما توقعت إدارته.
كما قال إنه يرغب في التعاون مع الكونغرس بشأن المسائل المتعلقة بإيران، مردفا أنه يركز على القضاء على التهديدات التي تواجه بلاده.

