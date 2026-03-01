ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران صار أسهل

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران صار أسهل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "سي بي إس" بأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران كانت فعالة وقد تمهد الطريق نحو الحوار الدبلوماسي.
وأضاف أن التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن مما كان عليه بالأمس لأنها تتعرض لهزيمة نكراء، وفق تعبيره.
واعتبر أن ضربات السبت على إيران تمثل يوما عظيما للعالم، مؤكدا أن ضربات إيران حتى الآن أقل مما توقعت إدارته.
كما قال إنه يرغب في التعاون مع الكونغرس بشأن المسائل المتعلقة بإيران، مردفا أنه يركز على القضاء على التهديدات التي تواجه بلاده.
وأضاف أن التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن مما كان عليه بالأمس لأنها تتعرض لهزيمة نكراء، وفق تعبيره.
واعتبر أن ضربات السبت على إيران تمثل يوما عظيما للعالم، مؤكدا أن ضربات إيران حتى الآن أقل مما توقعت إدارته.
كما قال إنه يرغب في التعاون مع الكونغرس بشأن المسائل المتعلقة بإيران، مردفا أنه يركز على القضاء على التهديدات التي تواجه بلاده.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment