إيران تعلن مقتل مستشار المرشد وقائد الحرس الثوري

إيران تعلن مقتل مستشار المرشد وقائد الحرس الثوري
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني رئيس مجلس الدفاع، ومحمد باكبور قائد الحرس الثوري في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البلاد.
في غضون ذلك، أعلنت إيران فترة حداد لمدة 40 يوما و7 أيام عطلة رسمية عقب مقتل المرشد علي خامنئي، الذي بقي في السلطة 36 عاما، عن عمر 86 عاما.
وقالت وكالة "تسنيم" إن "المرشد خامنئي قتل في مقر إقامته. كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت مقتله، وقد وقع هذا الهجوم الجبان فجر يوم السبت".
