إيران تعلن مقتل مستشار المرشد وقائد الحرس الثوري

2026-03-01 12:02:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني رئيس مجلس الدفاع، ومحمد باكبور قائد الحرس الثوري في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البلاد.

في غضون ذلك، أعلنت إيران فترة حداد لمدة 40 يوما و7 أيام عطلة رسمية عقب مقتل المرشد علي خامنئي، الذي بقي في السلطة 36 عاما، عن عمر 86 عاما.
وقالت وكالة "تسنيم" إن "المرشد خامنئي قتل في مقر إقامته. كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت مقتله، وقد وقع هذا الهجوم الجبان فجر يوم السبت".

