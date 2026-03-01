  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

2026-03-01 12:02:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس الأحد، باردا في أغلب المناطق، ومائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية، ومن تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.
ويبقى الطقس حتى الأربعاء، مشمسا وباردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 13- 4 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 11 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 0، وفي مرتفعات الشراة 11 - -1 ، وفي مناطق البادية 15- 2، وفي مناطق السهول 14- 4 ، وفي الأغوار الشمالية 20 - 5، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 11، وفي البحر الميت 21 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجات مئوية.

