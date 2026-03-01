تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس الأحد، باردا في أغلب المناطق، ومائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية، ومن تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.
ويبقى الطقس حتى الأربعاء، مشمسا وباردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 13- 4 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 11 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 0، وفي مرتفعات الشراة 11 - -1 ، وفي مناطق البادية 15- 2، وفي مناطق السهول 14- 4 ، وفي الأغوار الشمالية 20 - 5، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 11، وفي البحر الميت 21 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجات مئوية.
وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية، ومن تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.
ويبقى الطقس حتى الأربعاء، مشمسا وباردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 13- 4 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 11 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 0، وفي مرتفعات الشراة 11 - -1 ، وفي مناطق البادية 15- 2، وفي مناطق السهول 14- 4 ، وفي الأغوار الشمالية 20 - 5، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 11، وفي البحر الميت 21 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجات مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment