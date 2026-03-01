إيران تستهدف 3 أهداف عسكرية بتل أبيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة تل نوف ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي ومجمع الصناعات الدفاعية بتل أبيب.

وكان الحرس الثوري الإيراني، توعد بإنزال "عقاب شديد" على ما أسماهم "قتلة" المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، الذي أكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتله في وقت سابق.

ونقلت وسائل إعلام عن الحرس الثوري قوله إن "أشد عملية" على قواعد إسرائيلية وأميركية ستبدأ خلال لحظات "فجر الأحد".