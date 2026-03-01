  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إيران تستهدف 3 أهداف عسكرية بتل أبيب

إيران تستهدف 3 أهداف عسكرية بتل أبيب

2026-03-01 12:02:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة تل نوف ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي ومجمع الصناعات الدفاعية بتل أبيب.

وكان الحرس الثوري الإيراني، توعد بإنزال "عقاب شديد" على ما أسماهم "قتلة" المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، الذي أكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتله في وقت سابق.
ونقلت وسائل إعلام عن الحرس الثوري قوله إن "أشد عملية" على قواعد إسرائيلية وأميركية ستبدأ خلال لحظات "فجر الأحد".

MENAFN01032026000208011052ID1110804199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث