إيران تستهدف 3 أهداف عسكرية بتل أبيب

إيران تستهدف 3 أهداف عسكرية بتل أبيب
وكان الحرس الثوري الإيراني، توعد بإنزال "عقاب شديد" على ما أسماهم "قتلة" المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، الذي أكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتله في وقت سابق.
ونقلت وسائل إعلام عن الحرس الثوري قوله إن "أشد عملية" على قواعد إسرائيلية وأميركية ستبدأ خلال لحظات "فجر الأحد".
