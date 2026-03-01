دوي انفجارات قرب مطار أربيل وتصاعد دخان كثيف

403
دوي انفجارات قرب مطار أربيل وتصاعد دخان كثيف
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سُمع دوي انفجارات قوية صباح الأحد قرب مطار اربيل الذي يستضيف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق.
وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من منطقة المطار.
وكانت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن أسقطت السبت العديد من الصواريخ والطائرات المسيّرة المحملة بمتفجرات فوق إربيل.
