دوي انفجارات قرب مطار أربيل وتصاعد دخان كثيف

2026-03-01 12:02:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سُمع دوي انفجارات قوية صباح الأحد قرب مطار اربيل الذي يستضيف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق.
وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من منطقة المطار.
وكانت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن أسقطت السبت العديد من الصواريخ والطائرات المسيّرة المحملة بمتفجرات فوق إربيل.

