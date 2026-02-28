403
وزير الحرب الامريكي: النظام الايراني يدفع ثمن عدم ابرامه اتفاقا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 3 (كونا) -– قال وزير الحرب الامريكي بيت هيغسيث اليوم الاحد ان النظام الايراني "يدفع ثمن قراراته في عدم التوصل الى اتفاق" مؤكدا ان الولايات المتحدة "لن تسمح لايران ابدا بامتلاك سلاح نووي".
وقال هيغسيث في منشور على صفحته بمنصة (اكس) ان بلاده "منحت الفرصة للنظام الإيراني لكنه رفض إبرام أي اتفاق وها هو الآن يدفع ثمن ذلك" مشيرا الى العملية العسكرية واسعة النطاق التي اطلقتها الولايات المتحدة تحت اسم (الغضب الملحمي) معتبرا أنها "العملية الجوية الأكثر فتكا وتعقيدا ودقة في التاريخ العسكري".
واضاف ان "ايران على مدى خمسين عاما تقريبا استهدفت وقتلت أمريكيين وسعت دائما إلى امتلاك أقوى الأسلحة في العالم لخدمة قضيتها المتطرفة".
وتابع ان "الولايات المتحدة لن تسمح بوجود أي قدرات صاروخية تهدد الشعب الأمريكي" مؤكدا "أننا سنعمل على تدمير كافة الصواريخ ومنشآت إنتاجها بالكامل".
وتوعد بأن القوات الأمريكية ستعمل على "تحطيم القدرات البحرية الإيرانية" مجددا تأكيد الرئيس ترامب بأن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".
واعتبر وزير الحرب الامريكي ان بلاده "لم تبدأ هذا الصراع لكنها ستنهيه" متوعدا "بقتل كل من يهدد أو يقتل الأمريكيين في أي مكان بالعالم". (النهاية)
ا م م / ر ج
