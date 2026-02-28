  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الحرب الامريكي: النظام الايراني يدفع ثمن عدم ابرامه اتفاقا

وزير الحرب الامريكي: النظام الايراني يدفع ثمن عدم ابرامه اتفاقا

2026-02-28 11:28:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 3 (كونا) -– قال وزير الحرب الامريكي بيت هيغسيث اليوم الاحد ان النظام الايراني "يدفع ثمن قراراته في عدم التوصل الى اتفاق" مؤكدا ان الولايات المتحدة "لن تسمح لايران ابدا بامتلاك سلاح نووي".
وقال هيغسيث في منشور على صفحته بمنصة (اكس) ان بلاده "منحت الفرصة للنظام الإيراني لكنه رفض إبرام أي اتفاق وها هو الآن يدفع ثمن ذلك" مشيرا الى العملية العسكرية واسعة النطاق التي اطلقتها الولايات المتحدة تحت اسم (الغضب الملحمي) معتبرا أنها "العملية الجوية الأكثر فتكا وتعقيدا ودقة في التاريخ العسكري".
واضاف ان "ايران على مدى خمسين عاما تقريبا استهدفت وقتلت أمريكيين وسعت دائما إلى امتلاك أقوى الأسلحة في العالم لخدمة قضيتها المتطرفة".
وتابع ان "الولايات المتحدة لن تسمح بوجود أي قدرات صاروخية تهدد الشعب الأمريكي" مؤكدا "أننا سنعمل على تدمير كافة الصواريخ ومنشآت إنتاجها بالكامل".
وتوعد بأن القوات الأمريكية ستعمل على "تحطيم القدرات البحرية الإيرانية" مجددا تأكيد الرئيس ترامب بأن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".
واعتبر وزير الحرب الامريكي ان بلاده "لم تبدأ هذا الصراع لكنها ستنهيه" متوعدا "بقتل كل من يهدد أو يقتل الأمريكيين في أي مكان بالعالم". (النهاية)

ا م م / ر ج


MENAFN28022026000071011013ID1110804117

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث