الجامعة العربية تعرب عن رفضها لمحاولات فرض الهيمنة الإسرائيلية في الشرق الأوسط

2026-02-28 11:28:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 3 (كونا) -- عبر المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبدالعزيز ليل السبت الأحد عن الرفض العربي والإقليمي والدولي لمحاولات "فرض الهيمنة الإسرائيلية" على منطقة الشرق الأوسط باستخدام السبل العسكرية.
وقال عبدالعزيز في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد الأخير بالمنطقة إن الاجتماع يأتي في لحظة محورية فاصلة في تاريخ الأمم المتحدة "تمثل للأسف فشلا ذريعا للنظام الدولي متعدد الأطراف طالما حذرت جامعة الدول العربية من وقوعه".
واتهم عبدالعزيز الاحتلال الاسرائيلي بأنه يهدف إلى اتساع الصراع العربي - الإسرائيلي حتى يبتعد "عن إنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية والحيلولة من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف أن "الاحتلال تجاوز باستخفاف واضح كل الحدود تحقيقا لمصالحه الفردية الضيقة بهجومه السافر على جمهورية إيران الإسلامية وبادعاء أن الهجوم يهدف إلى الحيلولة دون حيازة إيران للأسلحة النووية".
ونبه إلى أن "ذلك يحدث فيما يرفض الكيان المحتل الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية أو إخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ورأى عبدالعزيز "أن الموقف الإسرائيلي يعكس فقط رغبة واضحة في أن تظل إسرائيل الدولة الوحيدة الحائزة على قدرات نووية مبهمة في الشرق الأوسط والقادرة على إنتاج الأسلحة النووية وهو ما لن تسمح به دول الشرق الأوسط".
وتطرق المراقب الدائم للجامعة إلى "العدوان العسكري السافر وغير المبرر من إيران على عدد من الدول العربية" محذرا من اتساع رقعة النزاع العسكري ونشوب حرب إقليمية شاملة. (النهاية)

ع س ت / ر ج


