الجامعة العربية تعرب عن رفضها لمحاولات فرض الهيمنة الإسرائيلية في الشرق الأوسط

الجامعة العربية تعرب عن رفضها لمحاولات فرض الهيمنة الإسرائيلية في الشرق الأوسط
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 3 (كونا) -- عبر المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبدالعزيز ليل السبت الأحد عن الرفض العربي والإقليمي والدولي لمحاولات "فرض الهيمنة الإسرائيلية" على منطقة الشرق الأوسط باستخدام السبل العسكرية.
وقال عبدالعزيز في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد الأخير بالمنطقة إن الاجتماع يأتي في لحظة محورية فاصلة في تاريخ الأمم المتحدة "تمثل للأسف فشلا ذريعا للنظام الدولي متعدد الأطراف طالما حذرت جامعة الدول العربية من وقوعه".
واتهم عبدالعزيز الاحتلال الاسرائيلي بأنه يهدف إلى اتساع الصراع العربي - الإسرائيلي حتى يبتعد "عن إنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية والحيلولة من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف أن "الاحتلال تجاوز باستخفاف واضح كل الحدود تحقيقا لمصالحه الفردية الضيقة بهجومه السافر على جمهورية إيران الإسلامية وبادعاء أن الهجوم يهدف إلى الحيلولة دون حيازة إيران للأسلحة النووية".
ونبه إلى أن "ذلك يحدث فيما يرفض الكيان المحتل الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية أو إخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ورأى عبدالعزيز "أن الموقف الإسرائيلي يعكس فقط رغبة واضحة في أن تظل إسرائيل الدولة الوحيدة الحائزة على قدرات نووية مبهمة في الشرق الأوسط والقادرة على إنتاج الأسلحة النووية وهو ما لن تسمح به دول الشرق الأوسط".
وتطرق المراقب الدائم للجامعة إلى "العدوان العسكري السافر وغير المبرر من إيران على عدد من الدول العربية" محذرا من اتساع رقعة النزاع العسكري ونشوب حرب إقليمية شاملة. (النهاية)
ع س ت / ر ج
