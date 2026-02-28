  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مباشرة تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة فور تعرض مطار البحرين الدولي لهجوم بطائرات مسيرة

2026-02-28 11:28:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 3 (كونا) - - أكد مصدر مسؤول بشؤون الطيران المدني البحريني اليوم الأحد مباشرة تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة فور تعرض مطار البحرين الدولي لهجوم بطائرات مسيرة موضحا أن الأضرار الناجمة عن الهجوم اقتصرت على أضرار مادية بسيطة.
ولفت المصدر وفق ما نقلته وكالة الانباء البحرينية (بنا) إلى أن الجهات المعنية كانت قد فعلت مسبقا خطط الطوارئ المعتمدة واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك إخلاء مبنى المسافرين قبل وقوع الهجوم في خطوة استباقية هدفت إلى حماية الركاب والعاملين وتقليل أي مخاطر محتملة.
وأضاف أن فرق الطوارئ وشركة مطار البحرين وأمن المطار باشرت تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة التي شملت عزل مناطق محددة وتعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة والتأكد من سلامة المرافق الحيوية وأنظمة الملاحة والتشغيل.
كما تم رفع جاهزية الأطقم الميدانية والتنسيق مع غرف العمليات المشتركة لضمان انسيابية الإجراءات واستمرارية العمل وفق أعلى معايير السلامة.
وأكد المصدر أن التنسيق مستمر بين الجهات المختصة الأمنية والفنية لضمان أمن المطار وسلامة المسافرين والعاملين في مختلف الظروف. (النهاية)

