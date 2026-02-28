مباشرة تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة فور تعرض مطار البحرين الدولي لهجوم بطائرات مسيرة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مباشرة تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة فور تعرض مطار البحرين الدولي لهجوم بطائرات مسيرة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 3 (كونا) - - أكد مصدر مسؤول بشؤون الطيران المدني البحريني اليوم الأحد مباشرة تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة فور تعرض مطار البحرين الدولي لهجوم بطائرات مسيرة موضحا أن الأضرار الناجمة عن الهجوم اقتصرت على أضرار مادية بسيطة.
ولفت المصدر وفق ما نقلته وكالة الانباء البحرينية (بنا) إلى أن الجهات المعنية كانت قد فعلت مسبقا خطط الطوارئ المعتمدة واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك إخلاء مبنى المسافرين قبل وقوع الهجوم في خطوة استباقية هدفت إلى حماية الركاب والعاملين وتقليل أي مخاطر محتملة.
وأضاف أن فرق الطوارئ وشركة مطار البحرين وأمن المطار باشرت تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة التي شملت عزل مناطق محددة وتعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة والتأكد من سلامة المرافق الحيوية وأنظمة الملاحة والتشغيل.
كما تم رفع جاهزية الأطقم الميدانية والتنسيق مع غرف العمليات المشتركة لضمان انسيابية الإجراءات واستمرارية العمل وفق أعلى معايير السلامة.
وأكد المصدر أن التنسيق مستمر بين الجهات المختصة الأمنية والفنية لضمان أمن المطار وسلامة المسافرين والعاملين في مختلف الظروف. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
ولفت المصدر وفق ما نقلته وكالة الانباء البحرينية (بنا) إلى أن الجهات المعنية كانت قد فعلت مسبقا خطط الطوارئ المعتمدة واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك إخلاء مبنى المسافرين قبل وقوع الهجوم في خطوة استباقية هدفت إلى حماية الركاب والعاملين وتقليل أي مخاطر محتملة.
وأضاف أن فرق الطوارئ وشركة مطار البحرين وأمن المطار باشرت تنفيذ بروتوكولات الاستجابة السريعة التي شملت عزل مناطق محددة وتعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة والتأكد من سلامة المرافق الحيوية وأنظمة الملاحة والتشغيل.
كما تم رفع جاهزية الأطقم الميدانية والتنسيق مع غرف العمليات المشتركة لضمان انسيابية الإجراءات واستمرارية العمل وفق أعلى معايير السلامة.
وأكد المصدر أن التنسيق مستمر بين الجهات المختصة الأمنية والفنية لضمان أمن المطار وسلامة المسافرين والعاملين في مختلف الظروف. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment