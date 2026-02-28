  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السفير الأمريكي بالأمم المتحدة: أطلقنا العملية ضد إيران لتفكيك قدراتها النووية

2026-02-28 11:28:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 3 (كونا) -- قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ليل السبت إن "عملية الغضب الملحمي" التي شنتها بلاده موجهة ضد أهداف استراتيجية محددة في إيران "لتفكيك قدرات نووية تهدد الحلفاء".
وأضاف والتز في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في الشرق الأوسط أن الضربات العسكرية التي شنت على إيران هدفت أيضا إلى إضعاف قدرات بحرية تستخدم لزعزعة استقرار مياه إقليمية و"ضمان أن النظام الإيراني لن يهدد العالم أبدا بسلاح نووي".
وأشار إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن "النظام الإيراني ولعقود طويلة زعزع الاستقرار في العالم وقتل جنودا ومدنيين أمريكيين وهدد حلفاء إقليميين وعرض للخطر أمن الملاحة الدولية التي يعتمد عليها العالم" فاتهم النظام الإيراني بأنه "قاد هجمات أدت إلى خسائر في أرواح الأمريكيين واستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ودعم وسلح منظمات مسلحة قوضت حكومات شرعية وزعزعت الاستقرار".
واعتبر السفير الأمريكي مواصلة إيران تطوير قدرات صاروخية مع رفضها للتخلي عن الطموح النووي على الرغم من الفرص الدبلوماسية "خطرا جسيما ومتزايدا".
في المقابل ذكر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني أن السفير الأمريكي يحاول تحريف الحقائق والاعتماد على معلومات مضللة "لتبرير العدوان السافر على بلادي".
وأضاف إيرواني أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية وتتعارض مع المبادئ الواضحة لميثاق الأمم المتحدة".
واعتبر أن "هذا ليس مجرد عمل عدواني بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية". (النهاية)

