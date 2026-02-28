السفير الأمريكي بالأمم المتحدة: أطلقنا العملية ضد إيران لتفكيك قدراتها النووية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
السفير الأمريكي بالأمم المتحدة: أطلقنا العملية ضد إيران لتفكيك قدراتها النووية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 3 (كونا) -- قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ليل السبت إن "عملية الغضب الملحمي" التي شنتها بلاده موجهة ضد أهداف استراتيجية محددة في إيران "لتفكيك قدرات نووية تهدد الحلفاء".
وأضاف والتز في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في الشرق الأوسط أن الضربات العسكرية التي شنت على إيران هدفت أيضا إلى إضعاف قدرات بحرية تستخدم لزعزعة استقرار مياه إقليمية و"ضمان أن النظام الإيراني لن يهدد العالم أبدا بسلاح نووي".
وأشار إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن "النظام الإيراني ولعقود طويلة زعزع الاستقرار في العالم وقتل جنودا ومدنيين أمريكيين وهدد حلفاء إقليميين وعرض للخطر أمن الملاحة الدولية التي يعتمد عليها العالم" فاتهم النظام الإيراني بأنه "قاد هجمات أدت إلى خسائر في أرواح الأمريكيين واستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ودعم وسلح منظمات مسلحة قوضت حكومات شرعية وزعزعت الاستقرار".
واعتبر السفير الأمريكي مواصلة إيران تطوير قدرات صاروخية مع رفضها للتخلي عن الطموح النووي على الرغم من الفرص الدبلوماسية "خطرا جسيما ومتزايدا".
في المقابل ذكر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني أن السفير الأمريكي يحاول تحريف الحقائق والاعتماد على معلومات مضللة "لتبرير العدوان السافر على بلادي".
وأضاف إيرواني أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية وتتعارض مع المبادئ الواضحة لميثاق الأمم المتحدة".
واعتبر أن "هذا ليس مجرد عمل عدواني بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية". (النهاية)
ع س ت / ر ج
وأضاف والتز في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في الشرق الأوسط أن الضربات العسكرية التي شنت على إيران هدفت أيضا إلى إضعاف قدرات بحرية تستخدم لزعزعة استقرار مياه إقليمية و"ضمان أن النظام الإيراني لن يهدد العالم أبدا بسلاح نووي".
وأشار إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن "النظام الإيراني ولعقود طويلة زعزع الاستقرار في العالم وقتل جنودا ومدنيين أمريكيين وهدد حلفاء إقليميين وعرض للخطر أمن الملاحة الدولية التي يعتمد عليها العالم" فاتهم النظام الإيراني بأنه "قاد هجمات أدت إلى خسائر في أرواح الأمريكيين واستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ودعم وسلح منظمات مسلحة قوضت حكومات شرعية وزعزعت الاستقرار".
واعتبر السفير الأمريكي مواصلة إيران تطوير قدرات صاروخية مع رفضها للتخلي عن الطموح النووي على الرغم من الفرص الدبلوماسية "خطرا جسيما ومتزايدا".
في المقابل ذكر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني أن السفير الأمريكي يحاول تحريف الحقائق والاعتماد على معلومات مضللة "لتبرير العدوان السافر على بلادي".
وأضاف إيرواني أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية وتتعارض مع المبادئ الواضحة لميثاق الأمم المتحدة".
واعتبر أن "هذا ليس مجرد عمل عدواني بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية". (النهاية)
ع س ت / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment