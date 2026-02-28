الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام لمدة 40 يوما بعد مقتل خامنئي

403
الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام لمدة 40 يوما بعد مقتل خامنئي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 3 (كونا) -- اعلنت الحكومة الايرانية فجر اليوم الاحد الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدوام الرسمي لمدة 7 ايام بعد مقتل المرشد الاعلى علي خامنئي في غارة للاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة.
وتسلم خامنئي الذي هو القائد العام للقوات المسلحة الايرانية منصب المرشد الاعلى في ايران عام 1989.
وتتعرض العاصمة طهران ومدن ايرانية اخرى منذ صباح السبت لهجوم عسكري واسع من قبل الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة. (النهاية)
