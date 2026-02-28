  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام لمدة 40 يوما بعد مقتل خامنئي

الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام لمدة 40 يوما بعد مقتل خامنئي

2026-02-28 11:28:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 3 (كونا) -- اعلنت الحكومة الايرانية فجر اليوم الاحد الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدوام الرسمي لمدة 7 ايام بعد مقتل المرشد الاعلى علي خامنئي في غارة للاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة.
وتسلم خامنئي الذي هو القائد العام للقوات المسلحة الايرانية منصب المرشد الاعلى في ايران عام 1989.
وتتعرض العاصمة طهران ومدن ايرانية اخرى منذ صباح السبت لهجوم عسكري واسع من قبل الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة. (النهاية)

م و / ر ج


MENAFN28022026000071011013ID1110804112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث