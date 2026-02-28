403
(الدفاع القطرية) تعلن التصدي ل 18 صاروخا باليستيا استهدفت عدة مناطق
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الاحد أنها تمكنت بفضل الله ثم الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية من مواصلة التصدي بنجاح لما يصل إلى 18 صاروخا باليستيا استهدفت عدة مناطق في الدولة.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.
وشددت على أن القوات المسلحة القطرية تمل كامل القدرات والإمكانات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية. (النهاية)
