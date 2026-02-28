  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
(الدفاع القطرية) تعلن التصدي ل 18 صاروخا باليستيا استهدفت عدة مناطق

(الدفاع القطرية) تعلن التصدي ل 18 صاروخا باليستيا استهدفت عدة مناطق

2026-02-28 11:28:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الاحد أنها تمكنت بفضل الله ثم الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية من مواصلة التصدي بنجاح لما يصل إلى 18 صاروخا باليستيا استهدفت عدة مناطق في الدولة.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.
وشددت على أن القوات المسلحة القطرية تمل كامل القدرات والإمكانات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية. (النهاية)

س س س / ر ج


MENAFN28022026000071011013ID1110804111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث