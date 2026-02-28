  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(الداخلية القطرية) .. تسجيل 8 إصابات جديدة جراء الهجوم الإيراني

2026-02-28 11:28:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأحد تسجيل ثماني إصابات جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الهجوم الإيراني على الدولة الى 16 إضافة إلى خسائر مادية محدودة في مناطق متفرقة وذلك استنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية.
وأكدت الوزارة في بيان أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة باشرت إجراءاتها فورا وفق خطط الاستجابة المعتمدة بما يضمن حماية السلامة العامة واستمرارية الخدمات ورفع جاهزية التعامل مع أي طارئ وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية.
وأوضحت أن تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار المبكر لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة.
وأهابت بالجميع الالتزام الفوري بالتعليمات الرسمية عند صدورها والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة والإبلاغ عنها فورا وإفساح المجال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات وتجنب التوجه إلى مواقع الحوادث.
كما شددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي صور أو مقاطع لآثار الاعتداء تجنبا للمساءلة القانونية.
وأكدت مواصلة الجهات الأمنية المختصة بالوزارة أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يعزز سرعة الاستجابة واحتواء الآثار وضمان سلامة المجتمع. (النهاية)

