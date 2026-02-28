العاصمة الفرنسية تستضيف مراسم إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لعملية (عاصفة الصحراء)

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
العاصمة الفرنسية تستضيف مراسم إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لعملية (عاصفة الصحراء)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 3 (كونا) -- شهدت العاصمة الفرنسية مساء أمس السبت إقامة مراسم إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لعملية (عاصفة الصحراء) التي شارك فيها تحالف دولي في عام 1991 وأسفرت عن تحرير دولة الكويت.
وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين العسكريين الفرنسيين والكويتيين إلى جانب دبلوماسيين كويتيين رفيعي المستوى ودبلوماسيين أمريكيين ورئيس الجمعية الوطنية لقدامى محاربي حرب الخليج كريستوف لوفيه فضلا عن طلاب من الكلية العسكرية الفرنسي وقدامى المحاربين الفرنسيين في حرب الخليج.
وألقى عدد من المسؤولين كلمات بهذه المناسبة في حين تم عقب انتهاء المراسم تبادل الهدايا التذكارية ووضع أكاليل من الزهور تخليدا لذكرى الشهداء حيث النصب التذكاري المقام لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل فرنسا خلال العمليات العسكرية الخارجية كما تم رفع الأعلام الكويتية والفرنسية على السواء.
وأبرزت الكلمات أهمية العملية البطولية للقوات الفرنسية في تأمين مناطق مختلفة خلال الحرب وعمليات الإغاثة العسكرية الحاسمة ما ساهم في القضاء على قوات الاحتلال.
وحضر الفعالية كل من المفتش العام للقوات المسلحة الفرنسية أوليفييه ماين ممثلا عن الوزيرة المنتدبة لشؤون المحاربين القدامى أليس روفو والسكرتير الأول في السفارة الكويتية لدى فرنسا عمر الدويسان ممثلا سعادة سفير دولة الكويت عبدالله الشاهين إضافة إلى نائبة القنصل آشبي سامبسون ممثلة عن السفير الامريكي في باريس تشارلز كوشنر وعضو البرلمان الفرنسي عن دائرة فانديه النائب بيار هنرييت والملحق العسكري لدولة الكويت الأدميرال أسامة حسن.
كما حضر مدير المكتب الوطني لشؤون المحاربين القدامى وضحايا الحرب في باريس جان باتيست رومان ومدير مؤسة الإنتاج السمعي البصري والاتصالات للقوات المسلحة الفرنسية لوران فيسيير ورئيس وسام الاستحقاق الوطني فرع (ميوز) جاكي غافار. (النهاية)
م ب / ر ج
وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين العسكريين الفرنسيين والكويتيين إلى جانب دبلوماسيين كويتيين رفيعي المستوى ودبلوماسيين أمريكيين ورئيس الجمعية الوطنية لقدامى محاربي حرب الخليج كريستوف لوفيه فضلا عن طلاب من الكلية العسكرية الفرنسي وقدامى المحاربين الفرنسيين في حرب الخليج.
وألقى عدد من المسؤولين كلمات بهذه المناسبة في حين تم عقب انتهاء المراسم تبادل الهدايا التذكارية ووضع أكاليل من الزهور تخليدا لذكرى الشهداء حيث النصب التذكاري المقام لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل فرنسا خلال العمليات العسكرية الخارجية كما تم رفع الأعلام الكويتية والفرنسية على السواء.
وأبرزت الكلمات أهمية العملية البطولية للقوات الفرنسية في تأمين مناطق مختلفة خلال الحرب وعمليات الإغاثة العسكرية الحاسمة ما ساهم في القضاء على قوات الاحتلال.
وحضر الفعالية كل من المفتش العام للقوات المسلحة الفرنسية أوليفييه ماين ممثلا عن الوزيرة المنتدبة لشؤون المحاربين القدامى أليس روفو والسكرتير الأول في السفارة الكويتية لدى فرنسا عمر الدويسان ممثلا سعادة سفير دولة الكويت عبدالله الشاهين إضافة إلى نائبة القنصل آشبي سامبسون ممثلة عن السفير الامريكي في باريس تشارلز كوشنر وعضو البرلمان الفرنسي عن دائرة فانديه النائب بيار هنرييت والملحق العسكري لدولة الكويت الأدميرال أسامة حسن.
كما حضر مدير المكتب الوطني لشؤون المحاربين القدامى وضحايا الحرب في باريس جان باتيست رومان ومدير مؤسة الإنتاج السمعي البصري والاتصالات للقوات المسلحة الفرنسية لوران فيسيير ورئيس وسام الاستحقاق الوطني فرع (ميوز) جاكي غافار. (النهاية)
م ب / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment