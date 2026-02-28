  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
   
العاصمة الفرنسية تستضيف مراسم إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لعملية (عاصفة الصحراء)

2026-02-28 11:28:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 3 (كونا) -- شهدت العاصمة الفرنسية مساء أمس السبت إقامة مراسم إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لعملية (عاصفة الصحراء) التي شارك فيها تحالف دولي في عام 1991 وأسفرت عن تحرير دولة الكويت.
وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين العسكريين الفرنسيين والكويتيين إلى جانب دبلوماسيين كويتيين رفيعي المستوى ودبلوماسيين أمريكيين ورئيس الجمعية الوطنية لقدامى محاربي حرب الخليج كريستوف لوفيه فضلا عن طلاب من الكلية العسكرية الفرنسي وقدامى المحاربين الفرنسيين في حرب الخليج.
وألقى عدد من المسؤولين كلمات بهذه المناسبة في حين تم عقب انتهاء المراسم تبادل الهدايا التذكارية ووضع أكاليل من الزهور تخليدا لذكرى الشهداء حيث النصب التذكاري المقام لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل فرنسا خلال العمليات العسكرية الخارجية كما تم رفع الأعلام الكويتية والفرنسية على السواء.
وأبرزت الكلمات أهمية العملية البطولية للقوات الفرنسية في تأمين مناطق مختلفة خلال الحرب وعمليات الإغاثة العسكرية الحاسمة ما ساهم في القضاء على قوات الاحتلال.
وحضر الفعالية كل من المفتش العام للقوات المسلحة الفرنسية أوليفييه ماين ممثلا عن الوزيرة المنتدبة لشؤون المحاربين القدامى أليس روفو والسكرتير الأول في السفارة الكويتية لدى فرنسا عمر الدويسان ممثلا سعادة سفير دولة الكويت عبدالله الشاهين إضافة إلى نائبة القنصل آشبي سامبسون ممثلة عن السفير الامريكي في باريس تشارلز كوشنر وعضو البرلمان الفرنسي عن دائرة فانديه النائب بيار هنرييت والملحق العسكري لدولة الكويت الأدميرال أسامة حسن.
كما حضر مدير المكتب الوطني لشؤون المحاربين القدامى وضحايا الحرب في باريس جان باتيست رومان ومدير مؤسة الإنتاج السمعي البصري والاتصالات للقوات المسلحة الفرنسية لوران فيسيير ورئيس وسام الاستحقاق الوطني فرع (ميوز) جاكي غافار. (النهاية)

