متظاهرون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء حيث السفارة الامريكية في العاصمة العراقية

2026-02-28 11:28:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 1 - 3 (كونا) -- تجمع متظاهرون صباح اليوم الأحد أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق بالعاصمة العراقية في نية لاقتحامها والتظاهر أمام السفارة الامريكية هناك.
وأغلقت قوات الامن العراقية البوابة المؤدية للمنطقة الخضراء ومنعت تقدم المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه.
وجاء التجمع عقب دعوات على منصات إعلامية لدخول المنطقة الخضراء والتظاهر امام السفارة الامريكية احتجاجا على مقتل المرشد الايراني علي خامنئي. (النهاية)

