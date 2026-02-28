403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
متظاهرون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء حيث السفارة الامريكية في العاصمة العراقية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 1 - 3 (كونا) -- تجمع متظاهرون صباح اليوم الأحد أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق بالعاصمة العراقية في نية لاقتحامها والتظاهر أمام السفارة الامريكية هناك.
وأغلقت قوات الامن العراقية البوابة المؤدية للمنطقة الخضراء ومنعت تقدم المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه.
وجاء التجمع عقب دعوات على منصات إعلامية لدخول المنطقة الخضراء والتظاهر امام السفارة الامريكية احتجاجا على مقتل المرشد الايراني علي خامنئي. (النهاية)
ع ح ه / ر ج
وأغلقت قوات الامن العراقية البوابة المؤدية للمنطقة الخضراء ومنعت تقدم المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه.
وجاء التجمع عقب دعوات على منصات إعلامية لدخول المنطقة الخضراء والتظاهر امام السفارة الامريكية احتجاجا على مقتل المرشد الايراني علي خامنئي. (النهاية)
ع ح ه / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment