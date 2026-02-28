  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إيران تضلل العالم وتستهدف مواقع مدنية في هجماتها على دول الخليج

إيران تضلل العالم وتستهدف مواقع مدنية في هجماتها على دول الخليج

2026-02-28 11:26:59
(MENAFN- Al Watan) شهد يوم السبت 28 فبراير 2026 تصاعداً عسكرياً كبيراً، حيث أعلنت إيران عن استهداف عدة قواعد عسكرية أمريكية في منطقة الخليج العربي، وهو ما وصفته دول المنطقة وقيادات عسكرية بأنها ادعاءات تضليلية أو هجمات تم التصدي لها بنجاح. وقد تبين أن معظم الأهداف التي ضربتها إيران في دول الخليج كانت أهداف مدنية وليست قواعد عسكرية أمريكية كما ادعت سابقا وتدعيه طهران بأنها لن تستهدف سوى المواقع والأهداف الأمريكية.
ففي الإمارات العربية المتحدة، سقطت شظايا صواريخ اعترضتها الدفاعات الجوية على مناطق سكنية في أبوظبي، ما أسفر عن مقتل مقيم من جنسية آسيوية. كما اندلع حريق في منطقة "نخلة جميرا" بدبي بالقرب من أحد الفنادق إثر الهجمات.
وفي البحرين، استهدفت الهجمات مركز خدمات الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق قريبة من الساحل.
وبينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ضرباته استهدفت القواعد الأمريكية، أكدت دول الخليج والأمم المتحدة أن الرشقات الصاروخية طالت مناطق مدنية وسكنية ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الإقليمي.
وأدانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة هذه الاعتداءات، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للسيادة واستهدافاً لأمن المدنيين.

MENAFN28022026000089011017ID1110804079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث