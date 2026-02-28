البحرين: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات إيرانية جديدة ولا ضحايا أو مصابين

403
البحرين: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات إيرانية جديدة ولا ضحايا أو مصابين
(MENAFN- Al Watan) أفادت وكالة أنباء البحرين، السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات عدائية أخرى من جانب إيران.
وذكرت الوكالة الرسمية أن الهجمات الإيرانية على البلاد لم تسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.
وأشارت إلى "استمرار إغلاق المجال الجوي للمملكة كإجراء احترازي مؤقت، تحسباً لهذه الاعتداءات غير المبررة التي تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
كما تشدد على "احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "الفرق الميدانية المختصة تواصل إجراءات تأمين مواقع الهجمات لضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين"، مؤكدةً أن "يقظة وجاهزية رجالها قادرة على صد ودحر أي عدوان يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين".
