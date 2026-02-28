  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
البحرين: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات إيرانية جديدة ولا ضحايا أو مصابين

2026-02-28 11:26:59
(MENAFN- Al Watan) أفادت وكالة أنباء البحرين، السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات عدائية أخرى من جانب إيران.
وذكرت الوكالة الرسمية أن الهجمات الإيرانية على البلاد لم تسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.
وأشارت إلى "استمرار إغلاق المجال الجوي للمملكة كإجراء احترازي مؤقت، تحسباً لهذه الاعتداءات غير المبررة التي تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
كما تشدد على "احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "الفرق الميدانية المختصة تواصل إجراءات تأمين مواقع الهجمات لضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين"، مؤكدةً أن "يقظة وجاهزية رجالها قادرة على صد ودحر أي عدوان يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين".

