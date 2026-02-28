  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترمب: أملك عدة خيارات بديلة بعد الهجوم على إيران

2026-02-28 11:26:59
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يملك عدة خيارات بديلة بعد الهجوم على إيران، بحسب موقع "أكسيوس".
وأضاف ترمب: "بإمكاني الاستمرار في عملية إيران وإنهاء الأمر تماماً في غضون يومين أو ثلاثة أيام"، معتبراً أن أمام إيران عدة سنوات للتعافي من هذا الهجوم "الكاسح".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لو لم يضرب المنشآت النووية في يونيو الماضي، "لكانت طهران طورت سلاحاً نووياً وأصبح هجوم اليوم مستحيلاً".
وأوضح ترمب أن الجدول الزمني للعملية قد يتغير بناء على التطورات الميدانية وخاصة مصير المرشد الإيراني علي خامنئي.
ولفت إلى أنه أجرى محادثة وصفها بـ"الرائعة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنهما "متفقان تماماً" بخصوص إيران.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي القول إن خطة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران تشمل حملة قصف مكثفة تستمر 5 أيام على الأقل.

MENAFN28022026000089011017ID1110804077

