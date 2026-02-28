ترمب: أملك عدة خيارات بديلة بعد الهجوم على إيران

403
ترمب: أملك عدة خيارات بديلة بعد الهجوم على إيران
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يملك عدة خيارات بديلة بعد الهجوم على إيران، بحسب موقع "أكسيوس".
وأضاف ترمب: "بإمكاني الاستمرار في عملية إيران وإنهاء الأمر تماماً في غضون يومين أو ثلاثة أيام"، معتبراً أن أمام إيران عدة سنوات للتعافي من هذا الهجوم "الكاسح".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لو لم يضرب المنشآت النووية في يونيو الماضي، "لكانت طهران طورت سلاحاً نووياً وأصبح هجوم اليوم مستحيلاً".
وأوضح ترمب أن الجدول الزمني للعملية قد يتغير بناء على التطورات الميدانية وخاصة مصير المرشد الإيراني علي خامنئي.
ولفت إلى أنه أجرى محادثة وصفها بـ"الرائعة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنهما "متفقان تماماً" بخصوص إيران.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي القول إن خطة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران تشمل حملة قصف مكثفة تستمر 5 أيام على الأقل.
