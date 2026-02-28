ولي العهد يتلقى اتصالات من قادة ألمانيا والمغرب ولبنان

403
ولي العهد يتلقى اتصالات من قادة ألمانيا والمغرب ولبنان
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وتم خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من ملك المغرب الملك محمد السادس، حيث جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، إلى جانب بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.
وقد عبر ملك المغرب عن إدانته للاعتداء الذي استهدف المملكة، ووقوف المغرب حكومةً وشعبًا إلى جانب المملكة.
وتلقى ولي العهد أيضا، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية نواف سلام.
وتم خلال الاتصال بحث التطورات في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة. وعبر رئيس الوزراء اللبناني عن إدانته للاعتداء الذي استهدف المملكة ووقوف لبنان حكومة وشعبًا إلى جانب المملكة.
