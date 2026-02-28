  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ولي العهد يتلقى اتصالات من قادة ألمانيا والمغرب ولبنان

2026-02-28 11:26:58
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وتم خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من ملك المغرب الملك محمد السادس، حيث جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، إلى جانب بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.
وقد عبر ملك المغرب عن إدانته للاعتداء الذي استهدف المملكة، ووقوف المغرب حكومةً وشعبًا إلى جانب المملكة.
وتلقى ولي العهد أيضا، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية نواف سلام.
وتم خلال الاتصال بحث التطورات في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة. وعبر رئيس الوزراء اللبناني عن إدانته للاعتداء الذي استهدف المملكة ووقوف لبنان حكومة وشعبًا إلى جانب المملكة.

