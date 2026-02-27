بعد شرائه لجزء من النادي .. هل يستطيع رونالدو مستقبلا اللعب مع ألميريا؟

خبرني - أثار إعلان امتلاك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نسبة 25%من أسهم نادي ألميريا جدلا واسعا في الأوساط الرياضية الإسبانية، وطرح سؤالا مباشرا: هل يمكن لرونالدو أن يلعب مستقبلا بقميص النادي الذي يملك جزءا من أسهمه؟

وتنص التعديلات المدرجة في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ فبراير/شباط 2025، إلى جانب مقتضيات قانون الرياضة الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، على منع أي علاقة تجارية مباشرة بين لاعب نشط والمسابقات التي يشارك فيها داخل البلاد.

وتهدف هذه القواعد إلى تجنب تضارب المصالح وضمان نزاهة المنافسة. وبموجبها، فإن امتلاك لاعب محترف حصة في نادي يخضع لتنظيم المسابقة ذاتها قد يشكل تعارضا قانونيا يمنعه من التسجيل والمشاركة في البطولة.

"قانون مناهض لبيكيه"

تعود جذور هذه التعديلات إلى الجدل الذي أثير قبل سنوات بشأن جيرارد بيكيه، اللاعب السابق في نادي برشلونة، بعدما توسطت إحدى شركاته في اتفاق مع الاتحاد الإسباني لنقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى السعودية.

وأثيرت حينها شبهات تضارب مصالح، خاصة أن بيكيه كان لاعبا نشطا وقت إبرام الاتفاق مع الاتحاد الذي كان يرأسه آنذاك لويس روبياليس. وعلى إثر ذلك، أُدخلت تعديلات تنظيمية شددت القيود على العلاقات التجارية للاعبين مع الجهات المنظمة للمسابقات.

هل الباب مغلق أمام رونالدو؟

رونالدو، المرتبط بعقد مع نادي النصر السعودي حتى يونيو/حزيران 2027، دخل عالم الاستثمار الرياضي قبل إسدال الستار على مسيرته الاحترافية، وهو ما يضعه أمام إشكال قانوني محتمل إذا رغب بالعودة إلى الملاعب الإسبانية لاعبا.

في ظل اللوائح الحالية، تبدو إمكانية لعب رونالدو في الدوري الإسباني بقميص ألميريا مستبعدة طالما ظل لاعبا نشطا ومالكا لحصة في النادي. أما إذا اعتزل رسميا قبل أي خطوة مماثلة، فقد تتغير المعادلة القانونية.

وبين الاستثمار والاحتراف، يجد رونالدو نفسه أمام معادلة دقيقة تحكمها نصوص قانونية صريحة، تجعل من عودته المحتملة إلى الملاعب الإسبانية بقميص ناديه أمرا معقدا في الوقت الراهن.