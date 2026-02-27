تواصل فعاليات أمسيات رمضانية في الطفيلة

تواصل فعاليات أمسيات رمضانية في الطفيلة
الطفيلة 27 شباط (بترا)- تواصلت على مسرح مؤسسة إعمار الطفيلة، مساء أمس، وللأسبوع الثاني على التوالي، فعاليات أمسيات رمضان الثقافية، متضمنةً باقة من الأنشطة الأدبية والفقرات الفنية التي قدّمها عدد من شعراء وفناني المحافظة، وسط حضور لافت من أبناء المجتمع المحلي.
وافتتح الإعلامي أيمن الفقرا الفعاليات بكلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية هذه الأمسيات آلتي أطلقتها وزارة الثقافة، في تعزيز الحراك الثقافي في المحافظة.
وجاءت أولى الفقرات أمسية شعرية أدارها الدكتور عاطف العيايدة، وشارك فيها الشاعران محمد العجارمة وزكريا الزغاميم، حيث ألقيا مجموعة من القصائد التي تنوعت بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة، إلى جانب قصائد نبطية حملت بين أبياتها ذائقة شعرية جميلة، عكست ثراء التجربة الأدبية في الطفيلة، وقد تفاعل الجمهور معها.
وتواصلت الفعاليات بفقرة فنية، حيث أحيا الفنان سامر أنور حفلا غنائياً قدم فيه مجموعة من الأهازيج والأغاني الوطنية والشعبية، التي أضفت أجواءً مفعمة بالمرح والتفاعل.
من جهته، بين مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أن فعاليات أمسيات رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل، وتقام في نهاية كل أسبوع يومي الخميس والجمعة على مسرح مؤسسة إعمار الطفيلة، مشيرًا إلى أن الدعوة عامة والدخول مجاني لكافة الراغبين بالحضور.
27/02/2026 10:34:02
