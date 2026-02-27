تواصل فعاليات أمسيات رمضانية في الطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 27 شباط (بترا)- تواصلت على مسرح مؤسسة إعمار الطفيلة، مساء أمس، وللأسبوع الثاني على التوالي، فعاليات أمسيات رمضان الثقافية، متضمنةً باقة من الأنشطة الأدبية والفقرات الفنية التي قدّمها عدد من شعراء وفناني المحافظة، وسط حضور لافت من أبناء المجتمع المحلي.

وافتتح الإعلامي أيمن الفقرا الفعاليات بكلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية هذه الأمسيات آلتي أطلقتها وزارة الثقافة، في تعزيز الحراك الثقافي في المحافظة.

وجاءت أولى الفقرات أمسية شعرية أدارها الدكتور عاطف العيايدة، وشارك فيها الشاعران محمد العجارمة وزكريا الزغاميم، حيث ألقيا مجموعة من القصائد التي تنوعت بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة، إلى جانب قصائد نبطية حملت بين أبياتها ذائقة شعرية جميلة، عكست ثراء التجربة الأدبية في الطفيلة، وقد تفاعل الجمهور معها.

وتواصلت الفعاليات بفقرة فنية، حيث أحيا الفنان سامر أنور حفلا غنائياً قدم فيه مجموعة من الأهازيج والأغاني الوطنية والشعبية، التي أضفت أجواءً مفعمة بالمرح والتفاعل.

من جهته، بين مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أن فعاليات أمسيات رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل، وتقام في نهاية كل أسبوع يومي الخميس والجمعة على مسرح مؤسسة إعمار الطفيلة، مشيرًا إلى أن الدعوة عامة والدخول مجاني لكافة الراغبين بالحضور.

