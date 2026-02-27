غزة.. مقتل 5 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل خمسة أشخاص على الأقل اليوم الجمعة بغارات إسرائيلية على القطاع.

وتتبادل إسرائيل وحركة (حماس) الاتهامات بشكل متكرر بخرق الهدنة التي تسري في القطاع منذ العاشر من أكتوبر بعد عامين من بدء الحرب المدمّرة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم "في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة" فيما سجل مقتل اثنين "على الاقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وبموجب شروط ومراحل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بناء على خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، لكنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل لا يقل عن 601 شخص في القطاع منذ سريان الهدنة في 10 أكتوبر.

في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة على الأقل من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.