نيكاي الياباني يتجه لتسجيل أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر رغم هبوطه

MENAFN - Al-Bayan) تراجع المؤشر نيكاي الياباني ‌يوم ​الجمعة عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة، متأثرا بانخفاض أسهم ⁠شركات الرقائق والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يتجه لتحقيق أكبر ‌مكاسبه الشهرية في أربعة أشهر.

وانخفض نيكاي 0.8 ‌بالمئة إلى 58292.64 نقطة ‌بحلول الساعة 0146 بتوقيت ‌جرينتش.

وبلغت مكاسب ‌المؤشر منذ بداية الشهر تسعة ​بالمئة، ويتجه ‌لتسجيل أكبر ​مكاسبه الشهرية ⁠منذ أكتوبر، إذ دعم فوز ​رئيسة الوزراء ⁠ساناي ⁠تاكايتشي الساحق في الانتخابات العامة التي ⁠جرت هذا الشهر التوقعات بإنفاق مالي كبير.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 3897.24 ‌نقطة.

وزاد توبكس تسعة بالمئة منذ ​بداية الشهر، وهي أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر 2020.