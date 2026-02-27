  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نيكاي الياباني يتجه لتسجيل أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر رغم هبوطه

نيكاي الياباني يتجه لتسجيل أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر رغم هبوطه

2026-02-27 03:00:48
(MENAFN- Al-Bayan) تراجع المؤشر نيكاي الياباني ‌يوم ​الجمعة عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة، متأثرا بانخفاض أسهم ⁠شركات الرقائق والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يتجه لتحقيق أكبر ‌مكاسبه الشهرية في أربعة أشهر.

وانخفض نيكاي 0.8 ‌بالمئة إلى 58292.64 نقطة ‌بحلول الساعة 0146 بتوقيت ‌جرينتش.

وبلغت مكاسب ‌المؤشر منذ بداية الشهر تسعة ​بالمئة، ويتجه ‌لتسجيل أكبر ​مكاسبه الشهرية ⁠منذ أكتوبر، إذ دعم فوز ​رئيسة الوزراء ⁠ساناي ⁠تاكايتشي الساحق في الانتخابات العامة التي ⁠جرت هذا الشهر التوقعات بإنفاق مالي كبير.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 3897.24 ‌نقطة.

وزاد توبكس تسعة بالمئة منذ ​بداية الشهر، وهي أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر 2020.

MENAFN27022026000110011019ID1110797555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث