الإمارات للألمنيوم تحصل على تمويل بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إتمام اتفاقية تمويل بالدين متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار. وتدعم الصفقة المبادرات الاستراتيجية للشركة من خلال تعزيز السيولة وتوفير مزيد من المرونة المالية لتنفيذ الخطط طويلة الأجل، إلى جانب تعزيز الميزانية العمومية وتحسين هيكل استحقاقات الديون.

ويجمع التمويل بين التسهيلات التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم ترتيبه بالتعاون مع مجموعة تضم 21 مؤسسة إقليمية ودولية رائدة، وشمل قروضاً لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بآجال استحقاق تصل إلى خمس سنوات. وشهد التمويل إقبالاً كبيراً من مؤسسات مالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث تجاوز الطلب حجم التسهيلات المطروحة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((نواصل في الإمارات العالمية للألمنيوم تركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا من خلال تعزيز كفاءة هيكل رأس المال. ويعكس حصولنا على التمويل ثقة المؤسسات المصرفية الدولية في الجدارة الائتمانية للشركة وتميزها التشغيلي واستراتيجيتها للنمو المستدام على المدى الطويل)).

وسوف تستخدم الشركة عائدات هذا التسهيل لإعادة تمويل الديون القائمة ودعم مبادراتها الاستراتيجية.