18 مشروعاً في قطاع التجزئة تستقبل الزوار في الشارقة

MENAFN - Al-Bayan) افتتحت مساء الخميس، النسخة الأولى من فعاليات المبادرة الرمضانية ((ضي اللية)) التي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية – رواد، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في ممشى قناة اللية بمدينة الشارقة. وتحظى المبادرة برعاية مقدمة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة (مبادرة). وتتضمن المبادرة 18 مشروعاً في قطاع التجزئة والضيافة تستقبل الزوار على مدى 11 يوماً في ممشى قناة اللية بالشارقة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز حضور المشاريع الوطنية في الفعاليات المجتمعية، وفتح قنوات تواصل مباشرة بينها وبين الجمهور، بما يسهم في دعم استدامتها وتوسيع فرصها التسويقية، خصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل.

دعم

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن مبادرة ((ضي اللية)) التي تنظمها ((رواد)) لأول مرة تمثل نموذجاً حياً لتكامل الأدوار بين الجهات الداعمة للمشاريع الريادية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تترجم توجهات إمارة الشارقة في دعم رواد الأعمال وتمكينهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم في بيئات حيوية وأجواء مناسبة للتسوق تعزز من تنافسيتهم وتقربهم من الجمهور. وأضاف أن الفعالية تسهم في تعزيز جسور التواصل بين أصحاب المشاريع وأهالي المنطقة، وتوفر وجهة تسوق رمضانية مميزة، حيث سيطلع الجمهور على منتجات المشاريع، وبما يدعم فرص النمو والتوسع لهذه المشاريع، ويشجع على ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، خصوصاً بين فئة الشباب.

وأكدت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة رواد بالتكليف، أن ((ضي اللية)) تأتي امتداداً لسلسلة مبادرات مجتمعية أطلقتها المؤسسة خلال الأعوام الماضية، مثل ((ميلس رواد)) و((نجوم الأعمال)) و((مدى))، والتي هدفت جميعها إلى بناء منظومة متكاملة لدعم المشاريع الوطنية وتعزيز الشراكات بينها وبين مختلف فئات المجتمع. وأشارت إلى أن الفعالية التي تستمر حتى 8 مارس المقبل تشارك فيها 8 مشاريع في قطاع التجزئة، و10 مشاريع في قطاع الأغذية والمأكولات، بما في ذلك عدد من مشاريع العربات المتنقلة في إمارة الشارقة، لافتة إلى أن اختيار ممشى قناة اللية كموقع للفعالية يعكس الحرص على الوصول إلى أهالي المنطقة والفرجان المجاورة ضمن أجواء رمضانية تجمع بين الطابعين الاجتماعي والاقتصادي.

ويتميز المهرجان المصغر بهوية بصرية مستوحاة من أمواج قناة اللية وليالي رمضان، إلى جانب تخصيص جلسة شعبية للآباء من أهالي المنطقة، وركن للمأكولات الشعبية، كما سيستمتع الجمهور بزيارة دكان ضي الليلة وركن الألعاب الترفيهية، بما يعزز البعد التراثي والاجتماعي للفعالية. وتستقبل ((ضي اللية)) زوارها يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 1 صباحاً، في أجواء رمضانية تعبق بروح الألفة والتلاقي، وتؤكد على دور المشاريع الريادية كجزء فاعل من نسيج المجتمع المحلي ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.