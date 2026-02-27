الذهب يستقر مع تراجع عوائد سندات الخزانة وضعف الطلب

MENAFN - Al-Bayan) استقر الذهب بشكل عام اليوم الجمعة، إذ أدى انخفاض ​عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن ‌الأصفر، في ​حين أبقى الطلب الضعيف على الملاذات الآمنة الأسعار تحت السيطرة، فيما يقيم المستثمرون المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 5192.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة ⁠أشهر خلال اليوم.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد خصم التضخم، أي العائد الحقيقي، وهذا في الواقع عامل داعم حاليا، مما يسمح للذهب بالبقاء مستقرا ‌بغض النظر عن انخفاض علاوات المخاطرة أمس بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران".

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكثر من ‌ستة بالمئة في فبراير، وهو الشهر الذي عزز ‌فيه تجدد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوتر بين واشنطن ‌وطهران جاذبية الذهب بوصفه ملاذا ‌آمنا.

وقالت سلطنة عمان، الوسيط في المحادثات، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في جنيف أمس ​الخميس بشأن برنامج ‌طهران النووي، لكن ساعات ​من المفاوضات انتهت دون تحقيق انفراجة ⁠تؤدي لتجنب الضربات الأمريكية المحتملة وسط تعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3 بالمئة إلى 5209.20 دولارات.

ويتجه الدولار للارتفاع ​0.6 بالمئة خلال ⁠الشهر، وأدت مؤشرات ⁠على اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفا يميل أكثر للتشديد النقدي إلى ارتفاع سعر الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين ⁠تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكن البيانات أظهرت أن معدل البطالة بدا مستقرا في فبراير في سوق عمل مستقرة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية أن الأسواق تتوقع حاليا ما لا يقل ‌عن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا ​العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 89.73 دولارا للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب 6.1 بالمئة خلال الشهر.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 2260.09 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع، ​بينما زاد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى ‌1825.29 دولارا.