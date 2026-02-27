خذ كل ما تستطيع حمله.. شركة تُغرق موظفيها بـ 26 مليون دولار

MENAFN - Al-Bayan) كدّست شركة صينية ملايين الدولارات نقداً في مشهد غير مألوف خلال احتفالها السنوي بنهاية العام، بعدما سمحت لموظفيها بأخذ ما يستطيعون حمله من الأموال كمكافآت مباشرة، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً داخل الصين وخارجها.

وأقامت شركة Henan Kuangshan Crane المتخصصة في تصنيع وتأجير الرافعات حفلها السنوي في 13 فبراير، حيث وضعت نحو 26 مليون دولار نقداً فوق 800 طاولة مأدبة داخل قاعة ضخمة مضاءة بألوان زاهية، وظهر الموظفون بملابس رسمية وهم يحيطون بالطاولات ويعدّون الأوراق النقدية وسط أجواء احتفالية لافتة.

وبحسب تقارير إعلامية، حضر الحفل قرابة سبعة آلاف موظف، وتمكّن أحدهم من حمل ما يعادل 13 ألف دولار نقداً إلى منزله، في حين تفاوتت المبالغ التي حصل عليها الآخرون تبعاً لسرعتهم وقدرتهم على جمع الأموال، وفقا لـ ديلي ميل.

وخلال الحفل، برّر رئيس الشركة تسوي بييجون هذه الطريقة غير التقليدية في توزيع المكافآت، قائلاً إن تحويل الأموال إلكترونياً يجعلها "مجرد أرقام باردة"، بينما يمنح تسليمها نقداً شعوراً حقيقياً بقيمة العمل والإنجاز.

وأضاف أن الشركة كانت في السنوات السابقة تقدّم هدايا مثل المجوهرات، لكنها قررت هذه المرة توزيع الأموال مباشرة لتعزيز حماس الموظفين.

ويملك بييجون نحو 98.88% من أسهم الشركة، ما يعني أنه يعيد فعلياً جزءاً كبيراً من أرباحه الشخصية إلى العاملين.

وتأسست الشركة عام 2002، ووسّعت نشاطها لتشمل أكثر من 130 دولة، ما جعلها واحدة من أبرز شركات معدات الرفع في الصين.

وتكشف البيانات أن الشركة لديها سجل طويل في تقديم مكافآت سخية، ففي عام 2024 سجّلت أرباحاً صافية بلغت 38 مليون دولار، تم توزيع نحو 24 مليون دولار منها على الموظفين.

وفي عام 2023، منحت الشركة 8.5 ملايين دولار لأفضل 40 موظفاً أداءً، فيما حصل أفضل ثلاثة مندوبي مبيعات على نحو 730 ألف دولار لكل منهم.

كما وزعت مكافآت بقيمة تقارب 230 ألف دولار على نحو ألفي موظفة بمناسبة يوم المرأة العالمي العام الماضي.

وسبق لبييجون أن قدّم تبرعات بلغت 4.7 ملايين دولار لآلاف الطلاب الجامعيين من أسر منخفضة الدخل.

ويقول رئيس الشركة إن دافعه الأساسي هو مساعدة الشباب المثقلين بقروض السكن والسيارات، مؤكداً أن أي دعم مالي يمكن أن يخفف الضغوط المعيشية عنهم.

وتشير تقارير إلى أنه اضطر في شبابه إلى ترك الدراسة بسبب عجز أسرته عن دفع الرسوم، وهو ما يفسّر تركيزه على دعم التعليم ومحاربة الفقر.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواصل فيه الصين تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى، رغم بقاء مستويات الدخل الفردي أقل من نظيراتها في الدول الغربية.