  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجيش الأمريكي يستخدم الليزر لإسقاط مسيرة تابعة للجمارك

الجيش الأمريكي يستخدم الليزر لإسقاط مسيرة تابعة للجمارك

2026-02-27 03:00:46
(MENAFN- Al-Bayan) أفاد مشرعون بأن الجيش الأمريكي استخدم الليزر لإسقاط طائرة مسيرة تابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، وأن إدارة الطيران الاتحادية أغلقت المجال الجوي قرب مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وقبل ما يزيد قليلا عن أسبوعين، أغلقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية مطار إل باسو والمنطقة المحيطة به بعد استخدام آخر لليزر مضاد للطائرات المسيرة. هذه المرة، لم تتأثر الرحلات التجارية بتوسيع إغلاق المجال الجوي فوق فورت هانكوك.

وقال النائب ريك لارسن والعديد من كبار النواب الديمقراطيين الآخرين في لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب إنهم أبلغوا بذلك عبر القنوات الرسمية.

وكتب لارسن والنواب الآخرون: "رؤوسنا تكاد تنفجر من أنباء تفيد بأن وزارة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة تابعة للجمارك وحماية الحدود باستخدام نظام عالي المخاطر مضاد للطائرات المسيرة. لقد قلنا قبل أشهر إن قرار البيت الأبيض بتجاوز مشروع قانون الحزبين واللجان الثلاث لتدريب مشغلي الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة بشكل مناسب ومعالجة نقص التنسيق بين البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الاتحادية كان فكرة قصيرة النظر. والآن، نرى نتيجة عدم كفاءته".

MENAFN27022026000110011019ID1110797547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث