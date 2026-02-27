مقتل 5 مصلين بهجوم على مسجد أثناء التراويح في نيجيريا

خبرني - تعهد حاكم ولاية كيبي النيجيرية ناصر إدريس بتكثيف العمليات الأمنية لضبط المسؤولين عن هجوم إرهابي استهدف مسجدا خلال صلاة التراويح مساء الأربعاء، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وأظهرت مشاهد متداولة تفقُّد إدريس موقع الحادثة في بلدة دادين كوا بمديرية ماياما شمال غربي نيجيريا، بالإضافة إلى مراسم تشييع ودفن ضحايا الهجوم.

ووصف الحاكم الهجوم بـ"العمل الهمجي"، مشيرا إلى أنه استهدف مواطنين آمنين "في لحظة تعبُّد خلال شهر رمضان المبارك"، إذ وقع الاعتداء أثناء أداء صلاة التراويح وجلسة لتفسير القرآن الكريم.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي بشير عثمان إن الهجوم كان انتقاميا وفق نتائج التحريات الأولية، مؤكدا نشر قوات مشتركة لاستعادة الأمن في القرية، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.

في المقابل، وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة للحكومة الفدرالية في نيجيريا، مؤكدة أن تقاعس السلطات أدى إلى حالة من الرعب والنزوح الجماعي في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أن وعود الرئيس النيجيري بولا تينوبو بإنهاء الانفلات الأمني لم تترجم بعد إلى واقع ملموس، في ظل استمرار استهداف المدنيين داخل دُور العبادة.

هجمات متعددة

وفي سياق متصل، قُتل 25 شخصا على الأقل في هجومين منفصلين، نفذهما مسلحون في ولاية آدماوة في شمال شرقي نيجيريا.

ووقع الهجومان في بلدتيْ ماداغالي وهونغ في المنطقة الحدودية مع الكاميرون، حيث نُسبا إلى حركة "بوكو حرام" التي ينشط مقاتلوها في المنطقة منذ عام 2009.

وقال مسؤول في حكومة ماداغالي المحلية عن الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء: "هاجم مسلّحون -نعتقد أنهم من بوكو حرام- على متن العديد من الدراجات النارية السوق، فتحوا النار على الناس وقتلوا 21 شخصا"، في حين قُتل 4 أشخاص آخرين بينهم 3 جنود في بلدة هونغ المجاورة.

ومنذ 2009، أسفرت الهجمات المتواصلة في نيجيريا عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وأدت إلى نزوح مليوني شخص في شمال شرقي البلاد، وفق الأمم المتحدة. وتقود هذه الهجمات -بشكل أساسي- جماعة بوكو حرام من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا من جهة أخرى.