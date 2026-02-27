فايننشال تايمز: هكذا فقدت الحروب فاعليتها؟

خبرني - السمة الأبرز للقرن الحادي والعشرين حتى الآن ليست صعود قوة بعينها أو انهيار نظام دولي، بل تراجع فعالية الحرب كأداة حاسمة لتحقيق الأهداف السياسية، فمن أوكرانيا إلى العراق إلى أفغانستان يتكرر مشهد واحد؛ قوى كبرى تمتلك تفوقا عسكريا ساحقا، لكنها تعجز عن ترجمة هذا التفوق إلى انتصار سياسي مستدام.

تلخص هذه الجمل أو تكاد مقال الكاتب جنان غانيش في عموده بصحيفة فايننشال تايمز، فقد انطلق من رمزية متحف مخلفات الحرب في مدينة هو شي منه، حيث تعرض معدات عسكرية أميركية ضخمة لم تتمكن من حسم حرب فيتنام، في رسالة ضمنية واضحة تقول: "القوة التكنولوجية وحدها لا تكفي".

ويرجح الكاتب أن كييف قد تنشئ يوما ما متحفا مماثلا للمعدات الروسية التي فشلت في إخضاع أوكرانيا، كما يمكن لحركة طالبان أن تعرض ترسانة العتاد الذي تركته الولايات المتحدة بعد انسحابها من أفغانستان.

ويتساءل الكاتب متى كان آخر انتصار بري واضح لدولة كبرى؟ مشيرا إلى حرب الخليج عام 1991، مع التذكير بأنها حُسمت إلى حد بعيد بالقوة الجوية، في حين اتسمت الحروب اللاحقة بالإخفاق أو النتائج الملتبسة.

وحتى القوى غير الغربية -كما يقول غانيش- لم تكن أوفر حظا، حيث انهزم الاتحاد الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، وروسيا تجد نفسها عالقة في أوكرانيا، وفرنسا أنهت مهمتها في الساحل الأفريقي دون إنجاز حاسم.

ويؤكد الكاتب أن هذا النمط لا يقتصر على أنظمة سياسية بعينها، فقد شمل الإخفاق الديمقراطيات والأنظمة السلطوية معا، كما شمل حروبا ضد دول وأخرى ضد جماعات غير نظامية، مما يعني أن ما كان استثناءً صادما في حرب فيتنام أصبح الآن أقرب إلى القاعدة، كما يرى الكاتب.

كلفة أعلى ونتيجة أقل

ومع أن الضربات الجوية المحدودة قد تحقق أهدافا تكتيكية -كما حدث في صربيا أو في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية– فإنها كثيرا ما تعجز عن إدارة ما بعد إسقاط الأنظمة، كما كانت الحال في ليبيا، حيث القوة قد تسقط الخصم لكنها لا تبني نظاما مستقرا بديلا عنه.

أما أسباب هذا التراجع في فعالية الحرب -كما يرى غانيش- فترجع إلى عاملين رئيسيين:

أولا، انتشار أدوات العنف، إذ لم يعد التفوق العسكري حكرا على الدول الكبرى، لأن المسيّرات والحرب غير النظامية، والأنظمة الذاتية التشغيل، تمنح الكيانات الصغيرة قدرة ردع غير متكافئة، حتى أصبحت الدول الضعيفة قادرة على اعتماد "إستراتيجية القنفذ"، بجعل تكلفة غزوها مرتفعة إلى حد يردع المعتدي.

ثانيا، الردع النووي الذي يقيد القوى الكبرى بالخوف من التصعيد، وبالتالي يمنعها من الذهاب إلى أقصى مدى لتحقيق النصر حتى في النزاعات غير النووية، لأن شبح المواجهة الأوسع يظل حاضرا، ويفرض سقفا على الحسم العسكري.

ويحذر المقال من التسرع في الاستنتاج بأن العالم يتجه تلقائيا نحو السلام، لأن تراجع جدوى الحرب، منطقيا قد يردع الدول عن خوضها عندما ترى أنها تنطوي على تكلفة باهظة مقابل مكاسب ضئيلة، ولكن الإحباط العسكري المتكرر قد يؤدي إلى تآكل الثقة الشعبية في الجيوش داخل الديمقراطيات.

ويستحضر الكاتب تحذير الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور من نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية، ليقارن بين الماضي والحاضر، حيث لم تعد المشكلة تغول العسكر، بل اغتراب المجتمع المدني عنهم نتيجة تراكم الإخفاقات، ليتحول الشعار القديم "لا منتصرون في الحرب" من عبارة أخلاقية إلى توصيف واقعي لعصر تتضاءل فيه قدرة القوة المسلحة على إنتاج انتصار واضح.

ويخلص الكاتب إلى أن العالم قد يكون بصدد تحول تاريخي عميق، لا تعود فيه الحرب تلك الأداة الحاسمة التي كانت في القرن العشرين، مع أنها في الوقت ذاته لا تختفي، ولكنها تصبح أكثر كلفة وأقل تحقيقا للنتائج المتوخاة منها، مما يفتح الباب أمام نظام دولي تتسم صراعاته بالتعثر المستمر بدل الحسم النهائي.