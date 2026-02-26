  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس الأركان العامة يتفقد عددا من المواقع التابعة للجيش الكويتي

2026-02-26 02:17:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 2 (كونا) -- قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى عدد من المواقع التابعة للجيش الكويتي‏ للاطلاع على سير العمل في المواقع الميدانية والمهام والواجبات المناطة بالوحدات ومستوى الجاهزية والانضباط في تنفيذ الواجبات.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إن الفريق الشريعان أشاد عقب زيارته ‏للمواقع بالجهود المبذولة من قبل منتسبي الجيش الكويتي مؤكدا أهمية الاستمرار في أداء الواجبات بكل تفان ومسؤولية. (النهاية)

