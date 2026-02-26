رئيس الأركان العامة يتفقد عددا من المواقع التابعة للجيش الكويتي

403
رئيس الأركان العامة يتفقد عددا من المواقع التابعة للجيش الكويتي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 2 (كونا) -- قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى عدد من المواقع التابعة للجيش الكويتي للاطلاع على سير العمل في المواقع الميدانية والمهام والواجبات المناطة بالوحدات ومستوى الجاهزية والانضباط في تنفيذ الواجبات.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إن الفريق الشريعان أشاد عقب زيارته للمواقع بالجهود المبذولة من قبل منتسبي الجيش الكويتي مؤكدا أهمية الاستمرار في أداء الواجبات بكل تفان ومسؤولية. (النهاية)
ح م د / ع ع ح
