(أرامكو) السعودية تعلن بدء إنتاج حقل (الجافورة) وتشغيل معمل (تناقيب)

2026-02-26 02:15:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 2 (كونا) -- أعلنت شركة (أرامكو) السعودية اليوم الخميس إحراز تقدم كبير في خطتها للتوسع في إنتاج الغاز وذلك ببدء الإنتاج في حقل (الجافورة) أكبر حقل غاز غير تقليدي في الشرق الأوسط إلى جانب بدء الأعمال التشغيلية في معمل الغاز في (تناقيب) أحد أكبر معامل الغاز في العالم.
وقالت الشركة في بيان إنها تستهدف زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بنحو 80 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021 لتصل إلى نحو ستة ملايين برميل مكافئ نفطي يوميا من إجمالي إنتاج الغاز والسوائل المصاحبة متوقعة أن يحقق ذلك تدفقات نقدية إضافية تتراوح بين 12 مليار دولار و15 مليارا في عام 2030 وفقا للطلب المستقبلي والأسعار.
ونقل البيان عن رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر قوله "نفخر ببدء الإنتاج في حقل (الجافورة) وبدء الأعمال التشغيلية في معمل (تناقيب) وهي إنجازات كبيرة ل(أرامكو) ولمستقبل الطاقة في المملكة ومن المتوقع أن يصبح برنامجنا الطموح للغاز أحد المصادر الرئيسة للربحية".
وأضاف الناصر أن "هذه المشاريع العملاقة تسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز ودعم التصنيع والتنمية في عدد من القطاعات الرئيسة إلى جانب إنتاج كميات كبيرة من السوائل عالية القيمة" مشيدا بدعم وزارة الطاقة وتفاني كوادر الشركة وابتكارها.
وأوضح أن "الغاز المستخرج من حقل (الجافورة) سيدعم نمو قطاعات رئيسة مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصناعات الكبرى والبتروكيميائيات بما يعزز مكانة المملكة ضمن أكبر عشرة منتجين للغاز عالميا".
وذكرت الشركة أنها بدأت إنتاج أول غاز صخري غير تقليدي في حقل الجافورة في ديسمبر 2025 مستفيدة من التقنيات الحديثة في خفض تكاليف الحفر وتعزيز إنتاجية الآبار ما أسهم في ترسيخ الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وبينت أن منطقة (الجافورة) تغطي مساحة تبلغ 17 ألف كيلومتر مربع وتحتوي على نحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات ويهدف المشروع إلى إنتاج ملياري قدم مكعبة قياسية من غاز البيع يوميا و420 مليون قدم مكعبة من الإيثان ونحو 630 ألف برميل من سوائل الغاز والمكثفات يوميا بحلول عام 2030.
وأضافت أن معمل (تناقيب) يعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الشركة لزيادة قدرات معالجة الغاز حيث بدأت أعمال تشغيله في ديسمبر 2025 ومن المتوقع أن تصل طاقته إلى معالجة 6ر2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا في عام 2026.
وأشارت (أرامكو) إلى أن توسعها في مجال الغاز سيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وتعزيز أمن الطاقة ودعم الصناعات الوطنية والمساعدة في تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء محليا إضافة إلى الإسهام في خفض الانبعاثات ودعم هدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.(النهاية)

