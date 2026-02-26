  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مصر والسودان تؤكدان ارتباط أمنهما المائي كجزء واحد لا يتجزأ

2026-02-26 02:15:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 2 (كونا) -- أكدت مصر والسودان ارتباط أمنهما المائي كجزء واحد لا يتجزأ ورفضهما القاطع لأي إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتي المصب أو تهديد أمنهما المائي.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الوزراء الانتقالي للسودان كامل إدريس تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على ضرورة حماية الأمن المائي لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة وفقا لاتفاقية عام 1959 والقانون الدولي وضرورة تنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات نهر النيل.
وطالب البلدان إثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادي والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تنظم الاستفادة من الأنهار المشتركة لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم إحداث ضرر والتوافق حفاظا على استدامة هذا النهر العظيم الذي ينبغي أن يكون مصدرا للتعاون والرخاء للجميع.
كما أكدا على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول حوض النيل الشقيقة لاستعادة التوافق في مبادرة حوض النيل "NBI" في إطار العملية التشاورية القائمة مع الدول غير الأطراف في "الاتفاق الإطاري CFA".
ورحبا في هذا السياق بالنتائج التي تحققت في العملية التشاورية حتى الآن لاسيما التقرير المقدم من اللجنة المصغرة المعنية في مبادرة "NBI" الذي أوصى باستكمال المشاورات للتوصل لحلول بما في ذلك إمكانية تعديل أو إضافة بروتكولات للاتفاق الإطاري لمراعاة شواغل جميع دول حوض النيل.
وأبدى البلدان رفضهما لأية محاولات أحادية لعرقلة مسار العملية التشاورية ضد الرغبة المشتركة لجميع دول حوض النيل في التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة في إطار من التضامن والأخوة.
واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 بوصفها الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشئون المتعلقة بمياه النيل مع الحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنيا ولوجيستيا للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو لحماية المصالح المشتركة لدولتي مصب نهر النيل.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أكدت مصر والسودان عمق الروابط التي تجمع الشعبين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية.
كما تناولا تطورات الأوضاع في السودان حيث أكدت مصر على الخطوط الحمراء التي حددتها القيادة السياسية المصرية ودعمهما الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
وشددت مصر على موقفه الثابت والراسخ الداعم لمؤسسات الدولة السودانية الشرعية بما في ذلك مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وحكومة كامل إدريس والقوات المسلحة السودانية باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على كيان الدولة ووحدتها وصون مقدرات الشعب السوداني واستعادة الأمن والاستقرار.
وأكد الجانبان بحسب البيان أهمية تمكين مؤسسات الدولة السودانية من الاضطلاع بدورها الكامل ودعم جهود الحكومة السودانية في بسط سلطة الدولة واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الحرب التي فرضت عليه فيما ثمن إدريس المواقف المصرية الداعمة للسودان على مختلف الأصعدة في إطار علاقات أخوة وادي النيل التي تربط البلدين.
وقال البيان إن الجانبين بحثا كذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ودعم جهود إعادة الإعمار في السودان باعتبارها أولوية وطنية واستحقاقا عاجلا لتحقيق الاستقرار المستدام.
وفي هذا الإطار أعربت مصر عن اهتمامه بدعم مشروعات إعادة الإعمار في مختلف أنحاء السودان لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والمياه معربة عن استعدادها لنقل الخبرات المصرية في مجالات الإنشاءات والتشييد وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية فضلا عن تفعيل فريق العمل المشترك المعني بإعادة إعمار السودان والإسراع بوضع برامجه التنفيذية.
كما اتفق الجانبان على أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة بما في ذلك ملتقى الأعمال المصري-السوداني واللجان المشتركة وتبادل الوفود الرسمية والفنية ونقل الخبرات التنموية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. (النهاية)

