الخزانة الأمريكية تتهم مصرفا سويسريا بتحويل أموال لجهات غير مشروعة مرتبطة بروسيا وايران

2026-02-26 02:15:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- اتهمت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الخميس مصرف (ام باير) السويسري بتحويل عشرات الملايين من الدولارات نيابة عن جهات "غير مشروعة" مرتبطة بإيران وروسيا واقترحت اعتماد قاعدة قانونية من شأنها فصله عن النظام المالي الامريكي.
وقالت الوزارة في بيان ان "شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اقترحت قاعدة قانونية من شأنها - في حال إقرارها - قطع وصول (ام باير) إلى النظام المالي الأمريكي."
وأضافت أن المقترح جاء "نتيجة دعم المصرف السويسري لجهات غير مشروعة مرتبطة بروسيا وإيران".
وأوضحت ان "القاعدة المقترحة ستحظر في حال إقرارها على المؤسسات المالية الأمريكية فتح أو الاحتفاظ بحساب لصالح بنك (ام باير) او نيابة عنه".
وفي هذا الصدد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح تضمنه البيان "قام بنك (ام باير) بتحويل أكثر من مئة مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا".
وشدد بيسنت على وجوب "ادراك البنوك أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحمي نزاهة النظام المالي الأمريكي بكل حزم باستخدام كامل صلاحياتها". (النهاية)

