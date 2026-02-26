الخزانة الأمريكية تتهم مصرفا سويسريا بتحويل أموال لجهات غير مشروعة مرتبطة بروسيا وايران

403
الخزانة الأمريكية تتهم مصرفا سويسريا بتحويل أموال لجهات غير مشروعة مرتبطة بروسيا وايران
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- اتهمت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الخميس مصرف (ام باير) السويسري بتحويل عشرات الملايين من الدولارات نيابة عن جهات "غير مشروعة" مرتبطة بإيران وروسيا واقترحت اعتماد قاعدة قانونية من شأنها فصله عن النظام المالي الامريكي.
وقالت الوزارة في بيان ان "شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اقترحت قاعدة قانونية من شأنها - في حال إقرارها - قطع وصول (ام باير) إلى النظام المالي الأمريكي."
وأضافت أن المقترح جاء "نتيجة دعم المصرف السويسري لجهات غير مشروعة مرتبطة بروسيا وإيران".
وأوضحت ان "القاعدة المقترحة ستحظر في حال إقرارها على المؤسسات المالية الأمريكية فتح أو الاحتفاظ بحساب لصالح بنك (ام باير) او نيابة عنه".
وفي هذا الصدد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح تضمنه البيان "قام بنك (ام باير) بتحويل أكثر من مئة مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا".
وشدد بيسنت على وجوب "ادراك البنوك أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحمي نزاهة النظام المالي الأمريكي بكل حزم باستخدام كامل صلاحياتها". (النهاية)
