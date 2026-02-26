  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مفوض أممي: الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة كارثة من صنع الإنسان

2026-02-26 02:15:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 26 - 2 (كونا) -- حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس من التدهور الخطير والمستمر في وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي وصفه بأنه "كارثة من صنع الإنسان" داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال وضمان المساءلة وتحقيق سلام مستدام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها تورك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف استعرض خلالها تقريره حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يغطي الفترة من 1 نوفمبر 2024 إلى 31 أكتوبر 2025.
ووصف تورك غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بأنه "أمر مخز بكل المقاييس" لافتا إلى وجود جهود لعرقلة المساءلة من خلال فرض عقوبات أحادية على 11 قاضيا ومدعيا عاما في المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن العقوبات المفروضة على المقررة الأممية الخاص المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي عينها المجلس.
وقال تورك "يبدو أن إجراءات الاحتلال تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي دائم في غزة والضفة الغربية ما يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي مؤكدا وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والجرائم التي يرتكبها الاحتلال".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال خلال الفترة المشمولة بالتقرير أسفرت عن مقتل أكثر من 25500 فلسطيني وإصابة أكثر من 68800 آخرين بينهم عائلات بأكملها إضافة إلى مقتل 292 صحفيا فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر 2023 وفق ما تحقق منه مكتب المفوضية.
وأضاف أن قوات الاحتلال دمرت نحو 80 في المئة من البنية التحتية المدنية في غزة بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات والمواقع الثقافية ومحطات معالجة المياه.
وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لفت تورك إلى استمرار استخدام القوة لافتا إلى إطلاق قوات الاحتلال لعملية "الجدار الحديدي" في شمال الضفة الغربية في يناير 2025 والتي أجبرت اكثر من 32 ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم.
وفي هذا السياق دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو المساءلة عن جميع الانتهاكات وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال غير القانوني وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية إضافة إلى رفع القيود غير المبررة على تدفق المساعدات الإنسانية. (النهاية)

