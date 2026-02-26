  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الكويت: إجراءات الاحتلال بالضفة انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

2026-02-26 02:15:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 26 - 2 (كونا) -- أدانت دولة الكويت "بأشد العبارات" السياسات والممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" مشددة على أن هذه الإجراءات باطلة وغير شرعية كما تشكل شكلا من أشكال الضم غير المشروع في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الخميس خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك حول تقريره المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن أعمال الدورة 61 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف.
وشدد السفير الهين على ضرورة تنفيذ ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير وأحكام وضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات بما يضع حدا للإفلات من العقاب.
كما جدد الموقف الثابت والمبدئي لدولة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. (النهاية)

