الكويت: إجراءات الاحتلال بالضفة انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الكويت: إجراءات الاحتلال بالضفة انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 26 - 2 (كونا) -- أدانت دولة الكويت "بأشد العبارات" السياسات والممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" مشددة على أن هذه الإجراءات باطلة وغير شرعية كما تشكل شكلا من أشكال الضم غير المشروع في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الخميس خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك حول تقريره المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن أعمال الدورة 61 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف.
وشدد السفير الهين على ضرورة تنفيذ ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير وأحكام وضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات بما يضع حدا للإفلات من العقاب.
كما جدد الموقف الثابت والمبدئي لدولة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. (النهاية)
ا م خ / م م ج
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الخميس خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك حول تقريره المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن أعمال الدورة 61 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف.
وشدد السفير الهين على ضرورة تنفيذ ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير وأحكام وضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات بما يضع حدا للإفلات من العقاب.
كما جدد الموقف الثابت والمبدئي لدولة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. (النهاية)
ا م خ / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment