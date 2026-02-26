لبنان يعلن مقتل شخص في غارات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على البقاع

403
لبنان يعلن مقتل شخص في غارات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على البقاع
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 2 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس مقتل شخص وإصابة آخر بجروح في غارات جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على البقاع شرقي البلاد.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات ومناطق متفرقة في البقاع أدت في حصيلة أولية إلى مقتل فتى سوري وإصابة آخر بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها اليومية لاتفاق إيقاف إطلاق النار المعلن في 27 نوفمبر 2024 عبر تنفيذ غارات واعتداءات متكررة على مناطق الجنوب اللبناني فيما تبقي على احتلالها لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية في خرق واضح ومستمر للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
