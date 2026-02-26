  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لبنان يعلن مقتل شخص في غارات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على البقاع

2026-02-26 02:15:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 2 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس مقتل شخص وإصابة آخر بجروح في غارات جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على البقاع شرقي البلاد.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات ومناطق متفرقة في البقاع أدت في حصيلة أولية إلى مقتل فتى سوري وإصابة آخر بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها اليومية لاتفاق إيقاف إطلاق النار المعلن في 27 نوفمبر 2024 عبر تنفيذ غارات واعتداءات متكررة على مناطق الجنوب اللبناني فيما تبقي على احتلالها لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية في خرق واضح ومستمر للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)

