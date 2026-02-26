  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الخارجية العماني يعلن انتهاء المحادثات الإيرانية-الأمريكية في جنيف وتسجيل تقدم ملموس

2026-02-26 02:15:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 26 – 2 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الخميس عن انتهاء جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بعد تسجيل "تقدم ملموس" مؤكدا استئناف "المناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا في إطار استكمال المسار التفاوضي القائم".
جاء ذلك في منشور للوزير العماني عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (إكس) بعد وقت وجيز من استئناف المحادثات الإيرانية - الأمريكية عقب فترة من الراحة والتشاور الداخلي للوفود المشاركة أوضح فيه البوسعيدي أن استئناف المحادثات سيتم قريبا بعد عودة الوفود للتشاور في العاصمتين المعنيتين.
وأكد البوسعيدي أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بما يسهم في تعزيز فرص التفاهم ودعم الاستقرار الإقليمي معربا عن تقديره للجهود التي بذلها جميع المعنيين في العملية التفاوضية وفي مقدمتهم فرق التفاوض والوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إلى حكومة سويسرا لاستضافتها هذه المحادثات.
يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حضر اليوم المفاوضات الأمريكية - الإيرانية حول الملف النووي الإيراني والتي تتم بوساطة وزير الخارجية العماني وذلك لتقديم الرأي التقني.
ويمثل انتهاء المحادثات والتوافق حول استئنافها على المستوى التقني مؤشرا إيجابيا لخفض التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل التصعيد الحاصل بين الطرفين. (النهاية)

