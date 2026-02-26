وزير الخارجية العماني يعلن انتهاء المحادثات الإيرانية-الأمريكية في جنيف وتسجيل تقدم ملموس

403
وزير الخارجية العماني يعلن انتهاء المحادثات الإيرانية-الأمريكية في جنيف وتسجيل تقدم ملموس
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 26 – 2 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الخميس عن انتهاء جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بعد تسجيل "تقدم ملموس" مؤكدا استئناف "المناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا في إطار استكمال المسار التفاوضي القائم".
جاء ذلك في منشور للوزير العماني عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (إكس) بعد وقت وجيز من استئناف المحادثات الإيرانية - الأمريكية عقب فترة من الراحة والتشاور الداخلي للوفود المشاركة أوضح فيه البوسعيدي أن استئناف المحادثات سيتم قريبا بعد عودة الوفود للتشاور في العاصمتين المعنيتين.
وأكد البوسعيدي أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بما يسهم في تعزيز فرص التفاهم ودعم الاستقرار الإقليمي معربا عن تقديره للجهود التي بذلها جميع المعنيين في العملية التفاوضية وفي مقدمتهم فرق التفاوض والوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إلى حكومة سويسرا لاستضافتها هذه المحادثات.
يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حضر اليوم المفاوضات الأمريكية - الإيرانية حول الملف النووي الإيراني والتي تتم بوساطة وزير الخارجية العماني وذلك لتقديم الرأي التقني.
ويمثل انتهاء المحادثات والتوافق حول استئنافها على المستوى التقني مؤشرا إيجابيا لخفض التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل التصعيد الحاصل بين الطرفين. (النهاية)
ا م خ / م م ج
