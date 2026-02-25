  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس الروسي يدعو إلى إعداد استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الحيوي

2026-02-25 02:19:17
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 25 - 2 (كونا) -- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى إعداد استراتيجية وطنية طويلة الأمد لتطوير "الاقتصاد الحيوي" تمتد حتى منتصف القرن ال21 مؤكدا أن هذا القطاع يمثل "ركيزة أساسية" لتعزيز "السيادة التكنولوجية والصناعية" لبلاده ودعم أمنها الغذائي والبيولوجي.
وقال بوتين في كلمة خلال منتدى (تكنولوجيا المستقبل) إن بلاده أطلقت هذا العام مشروعا وطنيا للاقتصاد الحيوي يهدف إلى ضمان الاستقلال في عدد من المجالات الحيوية مشددا على ضرورة إدماج بنود الاستراتيجية المقترحة ضمن وثائق السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والبيولوجي وتطوير قطاعات الصحة والطاقة والزراعة والصناعة.
وأشار إلى أهمية إعداد كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات علم الأحياء الدقيقة وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية داعيا إلى "تحديث جذري" لبرامج التعليم المهني والجامعي بالتعاون مع الشركات وتوسيع نطاق التدريب العملي وإنشاء كليات هندسية متقدمة وتوسيع البرامج التعليمية المتخصصة في الاقتصاد الحيوي.
وطالب الرئيس الروسي كذلك بمراجعة "دقيقة" لتوقعات سوق العمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية بالتعاون بين الحكومة والمناطق والشركات وزيادة عدد المقاعد الدراسية الممولة في التخصصات ذات الصلة بما يلبي احتياجات المشاريع الإقليمية الكبرى.
وأوضح أن التقنيات الحيوية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تشكل تقنيات القرن ال21 لما لها من دور "محوري" في إحداث تحول اقتصادي واجتماعي واسع وخلق فرص جديدة لافتا إلى أهمية تطوير المنصات الرقمية لدعم البحث العلمي وتسريع تحليل البيانات الطبية وتحسين الخدمات الصحية.
وأعلن بوتين في هذا السياق تخصيص منح عبر مؤسسة العلوم الروسية تصل إلى نصف مليار روبل (47ر6 ملايين دولار) للمشاريع البحثية الواعدة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد إضافة إلى استحداث منح تحمل اسم العالم الروسي يفغيني فيليخوف لدعم الابتكارات في الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والرعاية الصحية.
وأكد أن روسيا ستعتمد على بنيتها التحتية العلمية المتقدمة بما في ذلك "مصدر الفوتونات الحلقي السيبيري" في منطقة (نوفوسيبيرسك) لتعزيز الأبحاث التطبيقية وتسريع نقل نتائجها من المختبرات إلى الإنتاج الصناعي مشددا على الاستعداد لتنفيذ برامج بحثية دولية مشتركة في علوم الحياة والطب.
ودعا إلى تسريع وتيرة الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى إنتاج محلي تنافسي في مجالات المعدات والإنزيمات والمكونات الحيوية الأساسية مع إدراج حلول عملية واضحة ضمن المشروع الوطني للاقتصاد الحيوي.
وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تطوير إطار قانوني وتنظيمي حديث يدعم الابتكار ويحفز وصول المنتجات الحيوية إلى الأسواق مع وضع ضوابط أخلاقية واضحة تكفل حماية صحة الإنسان وسلامة البيانات الشخصية.
كما أكد أهمية إزالة العوائق أمام استثمارات القطاع الخاص وتقديم حوافز ضريبية وآليات لحماية السوق المحلية إلى جانب بناء نظام فعال لدعم صادرات المنتجات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
واختتم الرئيس الروسي كلمته بالتأكيد على أن تطوير الاقتصاد الحيوي يتطلب إدارة مشتركة بين مختلف القطاعات وزيادة ملحوظة في حجم التمويل مع التركيز على استقطاب موارد من خارج الميزانية معتبرا أن هذا المسار يمثل استثمارا استراتيجيا في مستقبل روسيا "ويسهم في خدمة البشرية جمعاء".
يذكر أن منتدى (تكنولوجيا المستقبل) هو منصة سنوية تجمع ممثلين عن الحكومة الروسية وكبرى الشركات والمؤسسات البحثية لمناقشة الاتجاهات العلمية والتكنولوجية الحديثة وآفاق توظيفها في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية للدولة.
ويشارك في المنتدى نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات وعلوم الحياة حيث تعقد جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل تستعرض أحدث النتائج البحثية والتطبيقات الصناعية الواعدة.
كما يشهد المنتدى على هامش أعماله لقاءات ثنائية واجتماعات بين فرق بحثية روسية ودولية بهدف توسيع مجالات التعاون العلمي وتبادل الخبرات وبحث فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الاولوية بما في ذلك الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والتقنيات البيئية.
ويمثل المنتدى إحدى الأدوات الرئيسة لتعزيز الشراكة بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال في روسيا وتسريع نقل الابتكارات من المختبرات إلى مراحل الإنتاج والتسويق بما ينسجم مع توجهات روسيا نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة. (النهاية)

