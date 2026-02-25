  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مظليو الجيش يزينون السماء بإنزال جوي عانق أبراج الكويت الشاهقة احتفالا بالأعياد الوطنية

2026-02-25 02:18:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المسري (حدث.مصور)

الكويت - 25 - 2 (كونا) -- في مشهد مبهر جسد روح التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات العسكرية والأمنية نفذ فريق قفز المظليين بالجيش الكويتي وطائرات جناح الشرطة التابعة لوزارة الداخلية إنزالا جويا على مقربة من أبراج الكويت الشاهقة احتفالا بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير.
وتأملت الجماهير الحاضرة جهود الفريق لا سيما حين تفتحت مظلاتهم بألوان علم دولة الكويت لتشكل لوحة وطنية جسدت مستوى الاحتراف والتدريب المتقدم الذي يتمتعون به.
وشهد موقع العرض على امتداد شارع الخليج العربي حضورا واسعا من مختلف الشرائح العمرية حيث توافدت الجماهير من مواطنين ومقيمين رافعين أعلام البلاد بفرحة عانقت السماء. (النهاية)

