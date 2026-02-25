مظليو الجيش يزينون السماء بإنزال جوي عانق أبراج الكويت الشاهقة احتفالا بالأعياد الوطنية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مظليو الجيش يزينون السماء بإنزال جوي عانق أبراج الكويت الشاهقة احتفالا بالأعياد الوطنية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المسري (حدث.مصور)
الكويت - 25 - 2 (كونا) -- في مشهد مبهر جسد روح التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات العسكرية والأمنية نفذ فريق قفز المظليين بالجيش الكويتي وطائرات جناح الشرطة التابعة لوزارة الداخلية إنزالا جويا على مقربة من أبراج الكويت الشاهقة احتفالا بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير.
وتأملت الجماهير الحاضرة جهود الفريق لا سيما حين تفتحت مظلاتهم بألوان علم دولة الكويت لتشكل لوحة وطنية جسدت مستوى الاحتراف والتدريب المتقدم الذي يتمتعون به.
وشهد موقع العرض على امتداد شارع الخليج العربي حضورا واسعا من مختلف الشرائح العمرية حيث توافدت الجماهير من مواطنين ومقيمين رافعين أعلام البلاد بفرحة عانقت السماء. (النهاية)
ع ح ك / م ص ع
الكويت - 25 - 2 (كونا) -- في مشهد مبهر جسد روح التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات العسكرية والأمنية نفذ فريق قفز المظليين بالجيش الكويتي وطائرات جناح الشرطة التابعة لوزارة الداخلية إنزالا جويا على مقربة من أبراج الكويت الشاهقة احتفالا بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير.
وتأملت الجماهير الحاضرة جهود الفريق لا سيما حين تفتحت مظلاتهم بألوان علم دولة الكويت لتشكل لوحة وطنية جسدت مستوى الاحتراف والتدريب المتقدم الذي يتمتعون به.
وشهد موقع العرض على امتداد شارع الخليج العربي حضورا واسعا من مختلف الشرائح العمرية حيث توافدت الجماهير من مواطنين ومقيمين رافعين أعلام البلاد بفرحة عانقت السماء. (النهاية)
ع ح ك / م ص ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment