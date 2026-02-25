  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاتحاد الأوروبي يؤكد توفر نفط بديل لهنغاريا وسلوفاكيا في ظل توقف الإمدادات عبر خط (دروغبا)

2026-02-25 02:18:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 25 - 2 (كونا) -- أكد الاتحاد الأوروبي أن هنغاريا وسلوفاكيا لا تواجهان حاليا خطر نقص في إمدادات النفط رغم تعطل الشحنات إليهما عبر خط أنابيب (دروغبا) الذي ينقل النفط الروسي إلى شرق أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونن في تصريح للصحفيين عقب اجتماع لخبراء أوروبيين اليوم الأربعاء إن "الإمدادات البديلة" تضمن استمرار الشحنات النفطية إلى هنغاريا وسلوفاكيا وتبقي البلدين في "وضع آمن".
وأوضحت أن "كرواتيا أكدت خلال الاجتماع أن النفط الخام غير الروسي يتم نقله عبر خط أنابيب (أدريا) إلى هنغاريا وسلوفاكيا" مضيفة أن هذا الخط يبقى خط الأنابيب البديل الرئيس لتغطية احتياجات البلدين ولديه طاقة استيعابية كافية لزيادة الكميات لتغطية المتطلبات بالكامل.
وأشارت إلى أن هنغاريا وسلوفاكيا بدأتا بالفعل السحب من مخزوناتهما الطارئة من النفط التي تكفي مدة ثلاثة أشهر من الواردات إلا أن وجود مسارات بديلة يخفف من حدة المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
وكان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان استخدم حق النقض (فيتو) ضد قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو (28ر106 مليارات دولار) لمصلحة أوكرانيا إضافة إلى حزمة العقوبات العشرين على روسيا مشترطا إعادة فتح خط أنابيب نفطي رئيس.
كما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأول من أمس الاثنين تعليق إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا بسبب انقطاع إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب (دروغبا).
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدما في صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (28ر106 مليارات دولار) لمصلحة أوكرانيا رغم اعتراض هنغاريا على الإجراء "بطريقة أو بأخرى".
يذكر أن شحنات النفط الروسي إلى كل من هنغاريا وسلوفاكيا تشهد تعليقا منذ 27 يناير حيث قالت كييف إن هجوما روسيا أصاب خط الأنابيب في غرب أوكرانيا.
وفي المقابل توجه هنغاريا وسلوفاكيا اتهاما لأوكرانيا بالمسؤولية عن انقطاع الإمدادات عبر هذا الخط. (النهاية)

