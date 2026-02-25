الاتحاد الأوروبي يؤكد توفر نفط بديل لهنغاريا وسلوفاكيا في ظل توقف الإمدادات عبر خط (دروغبا)

403
الاتحاد الأوروبي يؤكد توفر نفط بديل لهنغاريا وسلوفاكيا في ظل توقف الإمدادات عبر خط (دروغبا)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 25 - 2 (كونا) -- أكد الاتحاد الأوروبي أن هنغاريا وسلوفاكيا لا تواجهان حاليا خطر نقص في إمدادات النفط رغم تعطل الشحنات إليهما عبر خط أنابيب (دروغبا) الذي ينقل النفط الروسي إلى شرق أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونن في تصريح للصحفيين عقب اجتماع لخبراء أوروبيين اليوم الأربعاء إن "الإمدادات البديلة" تضمن استمرار الشحنات النفطية إلى هنغاريا وسلوفاكيا وتبقي البلدين في "وضع آمن".
وأوضحت أن "كرواتيا أكدت خلال الاجتماع أن النفط الخام غير الروسي يتم نقله عبر خط أنابيب (أدريا) إلى هنغاريا وسلوفاكيا" مضيفة أن هذا الخط يبقى خط الأنابيب البديل الرئيس لتغطية احتياجات البلدين ولديه طاقة استيعابية كافية لزيادة الكميات لتغطية المتطلبات بالكامل.
وأشارت إلى أن هنغاريا وسلوفاكيا بدأتا بالفعل السحب من مخزوناتهما الطارئة من النفط التي تكفي مدة ثلاثة أشهر من الواردات إلا أن وجود مسارات بديلة يخفف من حدة المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
وكان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان استخدم حق النقض (فيتو) ضد قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو (28ر106 مليارات دولار) لمصلحة أوكرانيا إضافة إلى حزمة العقوبات العشرين على روسيا مشترطا إعادة فتح خط أنابيب نفطي رئيس.
كما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأول من أمس الاثنين تعليق إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا بسبب انقطاع إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب (دروغبا).
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدما في صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (28ر106 مليارات دولار) لمصلحة أوكرانيا رغم اعتراض هنغاريا على الإجراء "بطريقة أو بأخرى".
يذكر أن شحنات النفط الروسي إلى كل من هنغاريا وسلوفاكيا تشهد تعليقا منذ 27 يناير حيث قالت كييف إن هجوما روسيا أصاب خط الأنابيب في غرب أوكرانيا.
وفي المقابل توجه هنغاريا وسلوفاكيا اتهاما لأوكرانيا بالمسؤولية عن انقطاع الإمدادات عبر هذا الخط. (النهاية)
