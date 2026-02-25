  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تكاتف وطني وجاهزية عالية لتأمين احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية

تكاتف وطني وجاهزية عالية لتأمين احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية

2026-02-25 02:18:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني (حدث مصور)

الكويت - 25 - 2 (كونا) -- في مشهد وطني يعكس روح المسؤولية والانضباط تضافرت جهود الجهات المعنية لتأمين وتنظيم فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية وسط حضور جماهيري واسع وأجواء احتفالية عمت مختلف مناطق البلاد.
وشهدت الميادين العامة والواجهات البحرية والمجمعات التجارية فعاليات متنوعة شملت عروضا فنية وتراثية ومسيرات احتفالية فيما انتشرت الفرق الأمنية والطبية والتنظيمية في مواقع التجمعات لضمان انسيابية الحركة والمحافظة على سلامة المحتفلين وفق خطط عكست مستوى عاليا من الجاهزية والتنسيق المشترك.
وسادت أجواء من الفرح والاعتزاز بين المواطنين والمقيمين الذين توافدوا للمشاركة في الفعاليات معبرين عن فخرهم بهذه المناسبة الغالية التي تمثل محطة لتجديد العهد بالعمل والإخلاص من أجل رفعة الوطن واستقراره. (النهاية)

ع ظ / م ص ع


MENAFN25022026000071011013ID1110789708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث