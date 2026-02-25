تكاتف وطني وجاهزية عالية لتأمين احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تكاتف وطني وجاهزية عالية لتأمين احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني (حدث مصور)
الكويت - 25 - 2 (كونا) -- في مشهد وطني يعكس روح المسؤولية والانضباط تضافرت جهود الجهات المعنية لتأمين وتنظيم فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية وسط حضور جماهيري واسع وأجواء احتفالية عمت مختلف مناطق البلاد.
وشهدت الميادين العامة والواجهات البحرية والمجمعات التجارية فعاليات متنوعة شملت عروضا فنية وتراثية ومسيرات احتفالية فيما انتشرت الفرق الأمنية والطبية والتنظيمية في مواقع التجمعات لضمان انسيابية الحركة والمحافظة على سلامة المحتفلين وفق خطط عكست مستوى عاليا من الجاهزية والتنسيق المشترك.
وسادت أجواء من الفرح والاعتزاز بين المواطنين والمقيمين الذين توافدوا للمشاركة في الفعاليات معبرين عن فخرهم بهذه المناسبة الغالية التي تمثل محطة لتجديد العهد بالعمل والإخلاص من أجل رفعة الوطن واستقراره. (النهاية)
ع ظ / م ص ع
الكويت - 25 - 2 (كونا) -- في مشهد وطني يعكس روح المسؤولية والانضباط تضافرت جهود الجهات المعنية لتأمين وتنظيم فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية وسط حضور جماهيري واسع وأجواء احتفالية عمت مختلف مناطق البلاد.
وشهدت الميادين العامة والواجهات البحرية والمجمعات التجارية فعاليات متنوعة شملت عروضا فنية وتراثية ومسيرات احتفالية فيما انتشرت الفرق الأمنية والطبية والتنظيمية في مواقع التجمعات لضمان انسيابية الحركة والمحافظة على سلامة المحتفلين وفق خطط عكست مستوى عاليا من الجاهزية والتنسيق المشترك.
وسادت أجواء من الفرح والاعتزاز بين المواطنين والمقيمين الذين توافدوا للمشاركة في الفعاليات معبرين عن فخرهم بهذه المناسبة الغالية التي تمثل محطة لتجديد العهد بالعمل والإخلاص من أجل رفعة الوطن واستقراره. (النهاية)
ع ظ / م ص ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment