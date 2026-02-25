معرض الآليات العسكرية.. تأكيد للتكامل المؤسسي وتعزيز للتواصل التوعوي مع الجمهور

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
معرض الآليات العسكرية.. تأكيد للتكامل المؤسسي وتعزيز للتواصل التوعوي مع الجمهور
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري
الكويت - 25 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المعرض السنوي للآليات العسكرية تزامنا والاحتفال بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير في تأكيد لنهج التكامل بين المؤسسات العسكرية وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور بمضامين توعوية وهادفة.
وتأتي مشاركة وزارتي (الدفاع) و(الداخلية) والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام في المعرض المقام بجانب أبراج الكويت على مدى يومين تجسيدا لدور المؤسسات العسكرية في ترسيخ المفاهيم الوطنية والقيم العسكرية في الانضباط والتضحية لدى النشء وأبناء الوطن.
واستعرضت وزارة الدفاع خلال مشاركتها نماذج من آلياتها ومعداتها العسكرية الحديثة إضافة إلى تقديم شروحات تعريفية عن مهامها الدفاعية وأدوارها في حماية الوطن وصون أمنه.
وعرضت وزارة الداخلية أحدث الدوريات والمركبات الأمنية والتجهيزات الفنية إلى جانب تقديم برامج توعوية تتعلق بالسلامة المرورية والإجراءات الأمنية بما يعكس حرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون.
وشارك الحرس الوطني في عرض لمعداته وآلياته سواء للدفاع عن الدولة أو مساندة المؤسسات العسكرية الأخرى إلى جانب تعريف الزوار بمهامها.
وعرضت قوة الإطفاء العام أحدث آلياتها ومعداتها المتخصصة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ في إطار إبراز جاهزيتها العالية ودورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مفاهيم السلامة المجتمعية.
وشهد المعرض حضورا لافتا من المواطنين والمقيمين الذين اطلعوا على الأجنحة وتفاعلوا مع العروض الميدانية والشروحات التوضيحية في أجواء احتفالية وطنية اتسمت بالفخر والاعتزاز وجسدت روح الانتماء والتلاحم في مناسبة وطنية تؤكد أن أمن الوطن مسؤولية مشتركة وشراكة مستدامة بين مؤسساته وأبنائه. (النهاية)
ح م د / م ص ع
الكويت - 25 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المعرض السنوي للآليات العسكرية تزامنا والاحتفال بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير في تأكيد لنهج التكامل بين المؤسسات العسكرية وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور بمضامين توعوية وهادفة.
وتأتي مشاركة وزارتي (الدفاع) و(الداخلية) والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام في المعرض المقام بجانب أبراج الكويت على مدى يومين تجسيدا لدور المؤسسات العسكرية في ترسيخ المفاهيم الوطنية والقيم العسكرية في الانضباط والتضحية لدى النشء وأبناء الوطن.
واستعرضت وزارة الدفاع خلال مشاركتها نماذج من آلياتها ومعداتها العسكرية الحديثة إضافة إلى تقديم شروحات تعريفية عن مهامها الدفاعية وأدوارها في حماية الوطن وصون أمنه.
وعرضت وزارة الداخلية أحدث الدوريات والمركبات الأمنية والتجهيزات الفنية إلى جانب تقديم برامج توعوية تتعلق بالسلامة المرورية والإجراءات الأمنية بما يعكس حرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون.
وشارك الحرس الوطني في عرض لمعداته وآلياته سواء للدفاع عن الدولة أو مساندة المؤسسات العسكرية الأخرى إلى جانب تعريف الزوار بمهامها.
وعرضت قوة الإطفاء العام أحدث آلياتها ومعداتها المتخصصة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ في إطار إبراز جاهزيتها العالية ودورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مفاهيم السلامة المجتمعية.
وشهد المعرض حضورا لافتا من المواطنين والمقيمين الذين اطلعوا على الأجنحة وتفاعلوا مع العروض الميدانية والشروحات التوضيحية في أجواء احتفالية وطنية اتسمت بالفخر والاعتزاز وجسدت روح الانتماء والتلاحم في مناسبة وطنية تؤكد أن أمن الوطن مسؤولية مشتركة وشراكة مستدامة بين مؤسساته وأبنائه. (النهاية)
ح م د / م ص ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment