  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
معرض الآليات العسكرية.. تأكيد للتكامل المؤسسي وتعزيز للتواصل التوعوي مع الجمهور

معرض الآليات العسكرية.. تأكيد للتكامل المؤسسي وتعزيز للتواصل التوعوي مع الجمهور

2026-02-25 02:18:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري

الكويت - 25 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المعرض السنوي للآليات العسكرية تزامنا والاحتفال بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير في تأكيد لنهج التكامل بين المؤسسات العسكرية وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور بمضامين توعوية وهادفة.
وتأتي مشاركة وزارتي (الدفاع) و(الداخلية) والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام في المعرض المقام بجانب أبراج الكويت على مدى يومين تجسيدا لدور المؤسسات العسكرية في ترسيخ المفاهيم الوطنية والقيم العسكرية في الانضباط والتضحية لدى النشء وأبناء الوطن.
واستعرضت وزارة الدفاع خلال مشاركتها نماذج من آلياتها ومعداتها العسكرية الحديثة إضافة إلى تقديم شروحات تعريفية عن مهامها الدفاعية وأدوارها في حماية الوطن وصون أمنه.
وعرضت وزارة الداخلية أحدث الدوريات والمركبات الأمنية والتجهيزات الفنية إلى جانب تقديم برامج توعوية تتعلق بالسلامة المرورية والإجراءات الأمنية بما يعكس حرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون.
وشارك الحرس الوطني في عرض لمعداته وآلياته سواء للدفاع عن الدولة أو مساندة المؤسسات العسكرية الأخرى إلى جانب تعريف الزوار بمهامها.
وعرضت قوة الإطفاء العام أحدث آلياتها ومعداتها المتخصصة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ في إطار إبراز جاهزيتها العالية ودورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مفاهيم السلامة المجتمعية.
وشهد المعرض حضورا لافتا من المواطنين والمقيمين الذين اطلعوا على الأجنحة وتفاعلوا مع العروض الميدانية والشروحات التوضيحية في أجواء احتفالية وطنية اتسمت بالفخر والاعتزاز وجسدت روح الانتماء والتلاحم في مناسبة وطنية تؤكد أن أمن الوطن مسؤولية مشتركة وشراكة مستدامة بين مؤسساته وأبنائه. (النهاية)

ح م د / م ص ع


MENAFN25022026000071011013ID1110789707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث