  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 34 مسلحا في عمليات أمنية بإقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان)

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 34 مسلحا في عمليات أمنية بإقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان)

2026-02-25 02:18:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 25 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مقتل 34 مسلحا في عمليات أمنية متفرقة بإقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين للحدود مع أفغانستان.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة للجيش في بيان أن قوات الأمن نفذت سلسلة من العمليات الاستخباراتية المكثفة في الإقليمين في إطار حملة متواصلة تهدف إلى القضاء على المسلحين.
وأوضح البيان أن 26 مسلحا قتلوا في أربعة اشتباكات منفصلة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان في حين قتل ثمانية مسلحين في اشتباك بمنطقة (سامبازا) في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.
من جانبهما أشاد رئيس باكستان آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف في بيانين منفصلين بقوات الأمن لنجاحها في تنفيذ العمليات ضد المسلحين على طول الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد. (النهاية)

س ب ك / م ع ع


MENAFN25022026000071011013ID1110789705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث