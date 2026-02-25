الجيش الباكستاني يعلن مقتل 34 مسلحا في عمليات أمنية بإقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان)

403
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 34 مسلحا في عمليات أمنية بإقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 25 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مقتل 34 مسلحا في عمليات أمنية متفرقة بإقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين للحدود مع أفغانستان.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة للجيش في بيان أن قوات الأمن نفذت سلسلة من العمليات الاستخباراتية المكثفة في الإقليمين في إطار حملة متواصلة تهدف إلى القضاء على المسلحين.
وأوضح البيان أن 26 مسلحا قتلوا في أربعة اشتباكات منفصلة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان في حين قتل ثمانية مسلحين في اشتباك بمنطقة (سامبازا) في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.
من جانبهما أشاد رئيس باكستان آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف في بيانين منفصلين بقوات الأمن لنجاحها في تنفيذ العمليات ضد المسلحين على طول الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد. (النهاية)
