(الداخلية): العفو عن 539 ممن شملهم المرسوم الأميري (21/2026) بالعفو الفوري وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية

2026-02-25 02:17:28
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وللمرسوم الأميري رقم (21) لسنة (2026) الخاص بالعفو الأميري أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ العفو بحق 539 اسما ممن انطبقت عليهم شروط العفو.
وأوضحت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه شمل الإفراج الفوري عن عدد منهم وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على آخرين وذلك في إطار الحرص الإنساني على منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع واستئناف حياتهم بصورة إيجابية.
وذكرت أن قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية قام بتنفيذ إجراءات الإفراج الفوري عن النزلاء المشمولين بالعفو إلى جانب تطبيق قرارات تخفيض مدة العقوبة على الفئات الأخرى وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المقررة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يعكس الجهود المبذولة لتطبيق المكرمة الأميرية السامية على وجه السرعة.
وأفادت أن هذه المبادرة السامية تأتي كثمرة للتعاون والتنسيق المثمر والبناء بين الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية للعفو ويعزز من فرص المشمولين به لبدء مرحلة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون واحترام الأنظمة بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم والمجتمع.(النهاية)

