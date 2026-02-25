  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس (الجمارك) يتفقد منفذ النويصيب خلال فترة الأعياد الوطنية

رئيس (الجمارك) يتفقد منفذ النويصيب خلال فترة الأعياد الوطنية

2026-02-25 02:16:37
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- قام رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف بجولة تفقدية إلى مركز النويصيب الحدودي وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة حركة دخول وخروج المسافرين والمركبات خلال فترة الأعياد الوطنية.
وقالت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن رئيس الإدارة اطلع برفقة نائب رئيس الإدارة لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر على آلية العمل الميداني وخطط تعزيز الجاهزية التي تم تفعيلها لمواكبة الكثافة المتوقعة في الحركة.
ونقل البيان عن رئيس (الجمارك) قوله خلال الزيارة إن المؤسسة تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة في المواسم التي تشهد زيادة في أعداد المسافرين مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات الجمركية وتشديد الرقابة لحماية أمن الوطن ومكتسباته.
وأوضحت (الجمارك) أن النويف والعمر استمعا إلى شرح من القيادات الميدانية حول توزيع آلية العمل وتنظيم مسارات المركبات وتسريع إجراءات التخليص بما يضمن انسيابية الحركة دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية والأمنية.(النهاية)

