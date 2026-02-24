خطاب حالة الاتحاد.. ترامب في لحظات حرجة أمام الكونغرس

MENAFN - Al-Bayan) ">يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطاب ​التقليدي لحالة الاتحاد أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء في لحظة ‌حرجة لرئاسته، ​في ظل تراجع معدلات شعبيته وتزايد المخاوف بشأن إيران ومعاناة الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر.

وسيتيح الخطاب الذي سيبثه التلفزيون، وهو الثاني له منذ عودته للبيت الأبيض قبل 13 ⁠شهرا، فرصة لترامب لإقناع الناخبين بإبقاء الجمهوريين في السلطة. لكنه يأتي في وقت يواجه فيه رياحا سياسية معاكسة في الداخل والخارج.

وسيأتي هذا الظهور بعد أيام عصيبة مرت بها ‌إدارته، بما في ذلك نتيجة لقرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها، وبيانات جديدة تظهر أن الاقتصاد تباطأ أكثر ‌من المتوقع بينما تسارعت وتيرة التضخم.

ويبدو أن ترامب، ​الذي يقول صراحة ‌إنه يرغب في ​الحصول على جائزة نوبل للسلام وأنشأ "⁠مجلس السلام" الخاص به، يقترب شيئا فشيئا من صراع عسكري مع إيران بشأن برنامجها النووي، بعدما نقل سفنا حربية إلى الشرق ​الأوسط ⁠ووضع خططا يمكن ⁠أن تصل لحد لتغيير الحكومة، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

ويمكن أن يوفر خطاب اليوم فرصة لترامب لطرح مسألة التدخل العسكري في إيران لأول ⁠مرة كقضية عامة.

وقال مسؤولان في البيت الأبيض، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن ترامب سيناقش خططه بشأن إيران لكنهما لم يقدما تفاصيل.

وذكرا أنه سيتباهى أيضا بسجله في التوسط في اتفاقات سلام. وسيأتي خطابه بالتزامن مع الذكرى ‌الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية، في تذكير بأنه لم يحل بعد الحرب التي قال ​قبل ذلك إن بمقدوره أن ينهيها "في غضون 24 ساعة".

ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس إلى قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، وسيقول إن المحكمة أخطأت وسيوضح القوانين البديلة التي يمكنه استخدامها ​لإعادة فرض معظم الرسوم.