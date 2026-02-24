الين يتراجع وسط اضطرابات الرسوم الجمركية

MENAFN - Al-Bayan) "> تراجع الين، الثلاثاء مع تقييم الأسواق لتداعيات الاضطرابات المتجددة على التجارة العالمية بسبب ​نظام الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعوض الدولار خسائره مع استئناف التداول في الصين واليابان بعد عطلات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية المبرمة حديثاً بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة.

وانخفض الين بعد أن أعلنت الصين فرض قيود على الصادرات إلى شركات يابانية في مؤشر آخر على توتر العلاقات. وتخيم أحدث تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على التوقعات التجارية العالمية.

وقضت المحكمة الأمريكية العليا يوم الجمعة بأن استخدام ترامب لقانون الطوارئ لعام 1977 لفرض رسوم جمركية يتجاوز سلطته، لكن بعد ساعات ⁠قليلة لجأ ترامب إلى قانون آخر وفرض ضريبة جديدة على جميع الواردات.

وقال راي أتريل خبير استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني: ((عدنا الآن إلى بيئة ضبابية للغاية... إنها مجرد حالة من عدم اليقين بشأن شكل المشهد التجاري في المستقبل، في وقت وقعت فيه معظم الدول على اتفاقيات تجارية أو كانت على وشك التوقيع عليها)).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2% إلى 97.90. وانخفض اليورو 0.14% إلى 1.1768 دولار، وهبط الين 0.4% إلى 155.27 مقابل الدولار. وتراجع الجنيه الاسترليني 0.08% إلى 1.‌3478 دولار.

وقال ترامب السبت إنه سيرفع التعريفة المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو ‌الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: إن الدول التي ((ستمارس الألاعيب)) في أعقاب حكم المحكمة العليا ستخضع لرسوم أعلى.

وتدرس ​إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي ​على صناعات مثل البطاريات كبيرة الحجم والأنابيب البلاستيكية ⁠والمواد الكيميائية الصناعية ومعدات شبكات الكهرباء والاتصالات، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقرر البرلمان الأوروبي الاثنين تأجيل التصويت على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب الضريبة الجديدة على الواردات.

في غضون ذلك، تنتشر الشكوك في ​الأسواق المالية حول استدامة الاستثمارات ⁠الضخمة في الذكاء الاصطناعي ⁠ويعبر صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي عن قلقهم بشأن ارتفاع التضخم. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو على الأقل.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر الاثنين إنه منفتح على ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع المجلس المقرر في مارس إذا أشارت بيانات الوظائف القادمة لشهر فبراير إلى أن سوق العمل الأمريكية ((تحولت إلى أساس أكثر صلابة)) بعد ضعف عام 2025.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية الاثنين إن الوزارة تسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأمريكية في بيروت، وسط ‌مخاوف متزايدة بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

فيما ارتفع الدولار الأسترالي0.1% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.706 دولار، ​ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي ليستقر عند 0.5957 دولار.

وبلغ اليوان الصيني أقوى مستوى له مقابل الدولار في ما يقرب من 3 سنوات على أمل أن يؤدي نظام الرسوم الجمركية الأمريكي الجديد إلى خفض الضرائب على الصادرات الصينية.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 2.2% إلى 63188.51 ​دولاراً وهبط سعر إيثر 2% إلى 1826.89 دولاراً.